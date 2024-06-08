إزالة 5 حالات تعدى بالبناء المخالف بمركز قنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم السبت، وبالتنسيق مع رية المحروسة برئاسة زينب على، رئيس القرية، من تنفيذ حالة إزالة بمساحة ٢٠٠ متر، تعدى على أرض أملاك خاصة زراعة عبارة عن حفر قواعد خرسانية وتم الردم .

وأوضح سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضى الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية .

كما شنت الوحدة المحلية لقرية الترامسة برئاسة، بتنفيذ عدد ٢ حالة إزالة فورية، تعدى على أرض أملاك دولة بمساحة ٣٧ قيراط عبارة عن تمهيد وزراعة وبناء سور بالطوب الأبيض والأسمنت .

كما قامت الوحدة المحلية لقرية دندرة برئاسة سليم سيد بتنفيذ إزالة فورية تعدى على أرض أملاك دولة بمساحة ٢٢٠ متر عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضى أملاك الدولة وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.

سكرتير مساعد محافظة قنا يشارك في مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء لمنظمة اليونيدو.

نائبا عن اللواء اشرف الداودى محافظ قنا شارك محمد صلاح أبوكرشة سكرتير مساعد محافظة قنا في افتتاح فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” بتمويل من الحكومة السويسرية وبرعاية شركة جيوسايكل، البنك الأهلي المصري، شركة محاصيل مصر، برنامج مكافحة التلوث الصناعي، والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصناعية في محافظة الأقصر على مدار يومين، بهدف تعزيز دور المنظمة في دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الاقتصاد الأخضر بصعيد مصر ، رافقه حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والمهندس محمد جيلاني وكيل وزارة الزراعة وريهام أنور مدير عام الإدارة العامة لشئون البيئة وعبد الرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار بديوان عام المحافظة.

وقام بإفتتاح المعرض المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ومحمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالإضافة إلى العديد من ممثلى المؤسسات والهيئات الشريكة فى النهوض بنمو الإقتصاد الأخضر فى مصر.

جدير بالذكر أن الفعاليات تقام تحت رعاية وزارتي التجارة والصناعة والبيئة، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الشركاء الاستراتيجيين، منهم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة التعاون الدولي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنك الأهلي المصري، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز تنمية الصعيد، ومركز تحديث الصناعة، وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، وسفارة سويسرا بالقاهرة، وبتمويل من الحكومة السويسرية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضور باتريك جيلبرت ممثل مكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" الاقليمي في مصر، وميشال هراري نائب رئيس مكتب التعاون الدولي لسفارة سويسرا في مصر، وعمرو هزاع الوزير المفوض التجاري ومستشار الوزير ورئيس وحدة المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة، ومحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد بمحافظة قنا.

وقد شارك في الافتتاح وجلسات المؤتمر ايضا كل من اناكيارا اسكاندوني مدير مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر المنفذ من قبل اليونيدو بتمويل من الحكومة السويسرية والتي تحدثت في جلسة خاصة عقب الجلسة الافتتاحية حول نهج مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر لتطوير نظم السوق.

ويستهدف مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء في دورته الثالثة تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع، وتعزيز الميزة التنافسية في مصر للنهوض بالقطاع، بهدف تحسين المنتج المصري والمساهمة في الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز النمو والإنتاجية وخلق فرص عمل مع الحفاظ على البيئة.

كما سيدعم المعرض الحوار المستدام بين الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاعات الاقتصاد المعنية والممولين ومقدمي خدمات تطوير الأعمال، من خلال حضور حصري للعارضين في قاعة التواصل والتشبيك وعقد اجتماعات ثنائية معهم.

ويشارك هذا العام في مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء في دورته الثالثة نحو 100 شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في الاقتصاد الأخضر لعرض وترويج منتجاتها وخدماتها للمستهلكين بما في ذلك المستثمرين، المزارعين والمنشآت الصناعية والمستهلكين الأفراد.

و يبرز المعرض المحاور الرئيسية للاقتصاد الاخضر و منها الزراعة النظيفة، الصناعة النظيفة، الطاقة الشمسية، الاسمدة العضوية، ادارة المخلفات وغيرها.

ويأتى تنظيم هذه الفعالية بعد نجاح مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء الثاني بجنوب الصعيد في يونيو الماضي والذي حضره أكثر من 1400 زائر و70 عارض .