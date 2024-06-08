عاجل
انتحار جندي إسرائيلي بعد عودته من معارك قطاع غزة.. صورة ابو عبيدة: بعد تحرير الأسرى سيتأثر باقي الموجودين لدى المقاومة حزب الله: استهدفنا بالصواريخ جنود اعتدوا بالقذائف الفوسفورية على بلدة راميا
السبت 08 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأسواق العقارية

تعرف على أسعار الحديد اليوم السبت 8-6-2024

بوابة الوفد الإلكترونية

تشهد أسعار الحديد حالة من الاستقرار في الأسعار، حيث أعلنت شركات ومصانع الحديد، عن تحديث جديد في أسعار الحديد اليوم السبت 8-6-2024 في المصانع والشركات.

وسجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 37 ألفًا و300 جنيه للطن في المصنع اليوم، بينما بلغ نحو 38 ألفًا و200 جنيه للمستهلك، مقارنة بأسعار أمس، وفق المعلن من الشركات والمصانع على صفحاتها الرسمية على الإنترنت.

txt

وزير الإسكان يُصدر قراراً بإزالة التعديات عن 5 أفدنة ببرج العرب الجديدة

txt

وزير الإسكان: رؤساء أجهزة السويس والشيخ زايد والشروق يتفقدون أعمال رفع الكفاءة والتطوير

أسعار الحديد اليوم السبت 8-6-2024

سجل سعر حديد عز 41 ألفًا و300 جنيه للطن الواحد سعر بيع للمستهلك.

حديد السويس سجل 40 ألفًا و400 جنيه للطن من المستهلك، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجل سعر حديد بشاي نحو 40 ألفًا و500 جنيه للطن للمستهلك.

وصل سعر حديد المراكبي نحو 38 ألفًا و5004 جنيهات للطن للمستهلك.

بلغ سعر حديد مصر ستيل نحو 38 ألفًا و200 جنيه للطن للمستهلك.

سجل سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 38 ألفًا و200 جنيه للطن للمستهلك.

كما  وصل سعر حديد العلا إلى نحو 38 ألفًا و150 جنيها للطن للمستهلك.

وسجل سعر حديد الكومي نحو 38 ألفًا و350 جنيها للطن للمستهلك.

و سعر حديد الجارحي في مصر، 40 ألفًا و100 جنيه للطن من المُستهلك.

 بلغ سعر حديد المصريين افي مصر نحو 40 ألفًا و300 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

الجريدة الورقية