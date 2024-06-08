تعرف على أسعار الحديد اليوم السبت 8-6-2024

تشهد أسعار الحديد حالة من الاستقرار في الأسعار، حيث أعلنت شركات ومصانع الحديد، عن تحديث جديد في أسعار الحديد اليوم السبت 8-6-2024 في المصانع والشركات.

وسجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 37 ألفًا و300 جنيه للطن في المصنع اليوم، بينما بلغ نحو 38 ألفًا و200 جنيه للمستهلك، مقارنة بأسعار أمس، وفق المعلن من الشركات والمصانع على صفحاتها الرسمية على الإنترنت.

أسعار الحديد اليوم السبت 8-6-2024

سجل سعر حديد عز 41 ألفًا و300 جنيه للطن الواحد سعر بيع للمستهلك.

حديد السويس سجل 40 ألفًا و400 جنيه للطن من المستهلك، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجل سعر حديد بشاي نحو 40 ألفًا و500 جنيه للطن للمستهلك.

وصل سعر حديد المراكبي نحو 38 ألفًا و5004 جنيهات للطن للمستهلك.

بلغ سعر حديد مصر ستيل نحو 38 ألفًا و200 جنيه للطن للمستهلك.

سجل سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 38 ألفًا و200 جنيه للطن للمستهلك.

كما وصل سعر حديد العلا إلى نحو 38 ألفًا و150 جنيها للطن للمستهلك.

وسجل سعر حديد الكومي نحو 38 ألفًا و350 جنيها للطن للمستهلك.

و سعر حديد الجارحي في مصر، 40 ألفًا و100 جنيه للطن من المُستهلك.

بلغ سعر حديد المصريين افي مصر نحو 40 ألفًا و300 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.