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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

فوز فريق طب عين شمس بالمركز الثاني فى مسابقة أفضل بوستر علمي

البوستر الفائز
البوستر الفائز

شارك فريقان من طلاب كلية الطب جامعة عين شمس في مسابقة أفضل poster علمي " Poster Presentation Competition " في إطار فعاليات المؤتمر السنوى السابع عشر للجمعية العلمية لدراسة وعلاج السمنة MASMO.

وجاءت مشاركة الطلاب تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور علي الأنور عميد الكلية و رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس والدكتورة رانيا صلاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور احمد سمير بكر مدير مركز التعلم الالكترونى ومنسق الأنشطة الطلابية. 

فريق طب عين شمس 

وتمكن الفريق الأول من طب عين شمس من حصد المركز الثانى على مستوى طلاب كليات الطب فى مصر وكانت مشاركتهم تحت عنوان : 
Epigenetic Time Bombs:
How Obesity Today Shapes the
Health of Generations Tomorrow
وتكون الفريق من مجموعة متميزة من الطلاب 
وهم من الفرقة الثانية  سلمى السيد  ، سما سامح سعد ، دعاء اشرف عبدالله  ومن الفرقة الثالثة عمر احمد صبري  و أحمد عصام العباسي 

و حاز الفريق الثانى علي المركز الخامس 
وكانت مشاركتهم تحت عنوان :
Obesity: What You
Need to Know About It  
ويتكون الفريق الثانى من مجموعة من طلاب الفرقة الأولى وهم  جنا محمد عبد العظيم  و محمد سمير معوض و عبدالله هيثم محمد وروان شريف محمد وعلي هيثم عثمان .

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