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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

باريس سان جيرمان يبحث عن التعاقد مع ألفاريز

جوليان ألفاريز
جوليان ألفاريز

يواصل باريس سان جيرمان الفرنسي بحثه عن ضم لاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد رحيل عددًا من اللاعبين وعلى رأسهم كيليان مبابي، عقب انتهاء عقده مع النادي العاصمي.

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وكان مبابي قد انتقل لصفوف ريال مدريد الإسباني خلال الأسبوع الماضي بعد نهاية عقده مع البي أس جي، حيث كانت رغبة اللاعب الانتقال للنادي الملكي منذ عدة سنوات ماضية.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان يُلاحق جوليان ألفاريز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ويبحث عن التوقيع معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت إلى أن إدارة النادي العاصمي تواصلوا مع ألفاريز من أجل معرفة رأيه في الانتقال لباريس خلال الميركاتو المقبل.

وأكدت الإدارة الباريسية للاعب مانشستر سيتي أنه يعد أولوية لهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت التقارير أن باريس سان جيرمان لديه خطط بأن يكون عقد جوليان ألفاريو طويل الأمد حتى 2029، لكن هناك صعوبات في اتمام التعاقد بسبب تمسك مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا باللاعب بسبب قدراته الفنية العالية.

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