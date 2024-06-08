التوك توك.. وسيلة نقل رخيصة وموت مُكلف

أصبح التوك توك ظاهرة لا يمكن تجاهلها، حيث وباتت جزءًا لا يتجزأ من المشهد الحضاري المصري، ووسيلة نقل رئيسية للكثيرين من المواطنين بعدما غزت هذه المركبة شوارع مصر منذ ما يقارب العقدين.

وترصد بوابة الوفد الإلكترونية أهم المعلومات عن التوك توك والمخاطر التي تسببها هذه المركبة الضغيرة منذ ظهورها لأول مرة في مصر عام 2005، قادماً من الهند، وسرعان ما انتشر في مختلف أنحاء البلاد، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق المكتظة بالسكان.

أسباب انتشار التوك توك في مصر:

انخفاض تكلفة شرائه وصيانته مقارنة بوسائل النقل الأخرى.

سهولة التنقل في الأزقة الضيقة والشوارع المزدحمة.

توفير فرص عمل جديدة للشباب.

الجوانب الإيجابية من ظاهرة التوك توك

لعب التوك توك دورًا هامًا في توفير فرص العمل للكثيرين من المصريين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة. كما ساهم في تحسين مستوى المعيشة للعديد من الأسر، خاصة في المناطق الفقيرة، بالإضافة إلى ذلك، يقدم التوك توك خدمة نقل رخيصة ومريحة للعديد من المواطنين، خاصة في ظل نقص وسائل النقل العام في بعض المناطق.

الجوانب السلبية والمخاطر من ظاهرة التوك توك:

على الرغم من الفوائد التي يقدمها التوك توك، إلا أنه ينطوي على العديد من المخاطر، أهمها:

الحوادث المرورية: يعد التوك توك من أكثر وسائل النقل خطورة في مصر، حيث يتسبب في عدد كبير من الحوادث المرورية، وذلك لعدة أسباب، أهمها:

عدم التزام بعض السائقين بقواعد المرور. عدم وجود معايير سلامة كافية لتصنيع التوك توك. قلة خبرة بعض السائقين.

التلوث: يساهم التوك توك في زيادة التلوث البيئي، خاصة تلوث الهواء، وذلك بسبب انبعاثات غازات العادم.

الضوضاء: يصدر التوك توك مستوى عالٍ من الضوضاء، مما يُسبب إزعاجًا كبيرًا للمواطنين.

البلطجة: يتم استخدام التوك توك أحيانًا في عمليات البلطجة والسرقة، وذلك لسهولة التنقل والمناورة.

بعض الحلول للحد من مخاطر ظاهرة التوك توك:

تسعى الحكومة المصرية إلى تنظيم ظاهرة التوك توك والحد من مخاطرها، من خلال: