وفد هيئة امديست يتابع إنشاء مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة سوهاج

استقبل الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، وفد لجنة تقييم ومتابعة المشروعات بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (امديست)، الذي ضم كلاً من الدكتور عبدالحميد محمود لطفي، الدكتور أحمد محمد أحمد سليم، وأيمن أحمد الحسيني، والدكتور طارق زكي، مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، وذلك بمقر الجامعة القديم.

وأكد النعماني، أنه تماشياً مع توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة التسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة، تحرص الجامعة على تقديم حزمة من الخدمات لدعم الطلاب ذوي الاعاقة ودمجهم في كافة المجالات والأنشطة والفعاليات، موضحاً أن الهدف من الزيارة هو الوقوف على مدى جدوى إنشاء مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة والعائد من هذا المشروع على مستوى الطلاب ذوي الإعاقة ومنسوبي الجامعة والمجتمع المدني، وفقاً لبروتوكول التعاون مع هيئة امديست الأمريكية.



وأضاف النعماني، أنه تم تجهيز المركز وفق أحدث المواصفات الهندسية لكود الاتاحة، وربطه بمنظومة متكاملة من شبكة الإنترنت لتفعيل إستخدام الطلاب ذوي الإعاقة لأجهزة الحاسب الآلي المقدمة من الهيئة، والعمل بشكل مخطط وهادف لرفع درجة الوعي لدى منسوبي الجامعة بقضية الإعاقة، مؤكداً على قوة العلاقة الإنسانية بين الطلاب ذوي الإعاقة وجميع منسوبي الجامعة وتكاتف الجميع لدعمهم ومساندتهم، دمجهم وتمكينيهم في كل الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات، خاصة في ظل وجود الكوادر البشرية الأكاديمية المتخصصة بالجامعة، مما يؤهل المركز تلبية احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة بشكل مستدام وبجودة عالية.



وأشار الدكتور طارق زكي، إلى أنه تم مناقشة عدة مقترحات خلال الزيارة منها مد فترة البروتوكول مع الجهة المانحة للمشروع، تبادل الزيارات للطلاب ذوي الإعاقة للجامعات الأجنبية المتقدمة في مجال الإعاقة، استقطاب الخبراء الأجانب لرفع كفاءة منسوبي الجامعة في التعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة.



وجدير بالذكر أن الوفد اجري جولة تفقدية لمقر المركز، حيث أشاد فريق التقييم والمتابعة بجودة الأداء على كافة المستويات في تقديم الخدمات المتكاملة للطلاب ذوي الإعاقة، والتعامل مع ملف الإعاقة بالجامعة بشكل أكاديمي ومهني واجتماعي على قدر عالي من الكفاءة المؤسسية .