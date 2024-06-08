كنيسة مارجرجس تحتفل بذكرى سيامة كاهنها القس بيجول ناجي

يُصادف غدًا الأحد، الذكرى الـ6 على سيامة كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس الروماني بناصر التابعة لمطرانية بني سويف للأقباط الأرثوذكس، القس بيجول ناجي.

قدمت الكنيسة التهنئة القلبية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ببعض الكلمات التي عبرت خلالها عن مكانة هذا الكاهن ودوره في خدمة الطنيسة وأبنائها منذ تاريخ تولية الخدمة في تاريخ 9 يونيو من عام 2018م.

القس بيجول ناجي

ويتزامن النهضة الروحية مع طقوس الكنيسة الأرثوذكسية في الأسبوع الخامس من الخمسين المقدسة.

الخمسين المقدسة..فترة فرحة متواصلة بقيامة المسيح

تقوم الكنائس طوال مدة الأسبوع الخامس من فترة الخمسين المقدسة بطقوس خاصة يغب عليها الطابع الفرايحي، وهى أيام روحية يعتز بها الأقباط، تحتفل فيها بذكرى قيامة السيد المسيح وهى 50 يومًا منحصر بين عيدي الفصح والعنصرة المقرر إقامته 23 يونيو المقبل، وتُعد رحلة ممتدة للفرحة المسيحية التي شهدت العديد من الأحداث الخالدة في وجدان الأقباط.

وتنقسم هذه الفترة إلى ٤٠ يوما قبل ذكرى صعود المسيح، ١٠ أيام بعد الصعود وهى الفترة التي شهدت في إتمامها حلول الروح القدس على التلاميذ، وأما عن كلمة "الخماسين" تعني في معجم اللغة العربية هي اسم رياح مصرية حارة جافة متربة أي هي أسم رياح مصرية مصحوبة بحرارة جافة ومصحوبة بأتربة، لذلك تكتب الخمسين في الكنيسة نسبةً لهذه الذكرى المجيدة.

احتفالات ومناسبات الأقباط

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، السبت الماضي 1 يونيو الموافق 24 بشنس حسب التقويم القبطي، بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة مصر هروبًا من بطش هيرودس الملك، والذي يتفرد به الأقباط من تراث وتاريخ عريق.

يروي الأقباط على مدار أسابيع هذه الفترة قصصًا أحداثًا مؤثرة وتدور حول مفهوم ملكوت الله، كما يحمل الأحد من كل أسبوع اسم مختلف، عرف الأسبوع الأول باسم أحد توما ثم أحد الخبز، ثم أحد الماء الحي، مرورًا بأحد النور، ثم الإيمان، وتعتبر أيام احتفالات وإعلان الفرحة الروحية وتعلو الألحان الفريحية، وتعليق الستائر البيضاء، كما تسود الورود التي تتزين بها الساحات داخلها كثيرًا ما تشهد إقامة الأفراح وتمتلئ الأجواء بالبهجة والزغاريد.