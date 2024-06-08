السبت 08 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة يشارك في المعرض السنوي "اشتري المصري"

جناح خاص في المعرض
جناح خاص في المعرض السنوي للحرف اليدوية والتراثية

يشارك المجلس القومى للمرأة بجناح خاص في المعرض السنوي للحرف اليدوية والتراثية "اشتري المصري" في نسخته الثانية عشر، الذي تنظمه اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى ينطلق خلال  الفترة من 6  ل 8 يونيو  2024 بنادي الجزيرة بالمركز الثقافي.

txt

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة السردي إلى 41 شهيدًا

    أكدت  مى محمود مدير عام تنمية المهارات بالمجلس، أن المشاركة في المعرض تأتي حرصًا من المجلس على تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات والفتيات صاحبات الحرف ودعمهن لتسويق وتطوير منتجاتهن والمشاركة بالمعارض المختلفة من أجل فتح قنوات تسويقية لهن، متمنية أن تلقي منتجات السيدات استحسان زوار المعرض.

    يتضمن جناح المجلس بالمعرض منتجات من المكرمية (كوشنز، برطمان، مرايا، سليبر) وتوت باج وكوشنز باتش ورك ونوت بوك وكلاتش وبوك مارك وبروش جعران ومستحضرات تجميل، وهى منتجات السيدات اللاتى حصلن على دورات تدريبية فى إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، من محافظات البحيرة، الغربية، المنيا، والأقصر.... 

كما يتضمن جناح المجلس مجموعة من منتجات مختلف المحافظات مخرجات الورش التدريبية التى نظمها المجلس في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وتضم مجموعة من شنط خيش ووشنط خرز ملون ونوت بوك ودلايات وكوسترات.


 

مواد متعلقة

مالية كفر الزيات يضم بلحة وفايز استعداداً للموسم الجديد

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة السردي إلى 41 شهيدًا

سعر الريال السعودي بمستهل تعاملات اليوم السبت في البنوك المصرية

وزارة السياحة والآثار تواصل متابعتها لوصول آخر رحلات الحج السياحي البري اليوم إلى الأراضي السعودية

من السعودية للغردقة.. فيصل القصيبي يتحدى الإعاقة بعبور المانش

ندوات تثقيفية للرائدات الريفيات والسيدات المترددات على مراكز صحة الأسرة بالشرقية
الجريدة الورقية