أهلي جدة السعودي يرغب في الحصول على خدمات جوشوا كيميتش

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة الأهلي السعودي في التعاقد مع جوشوا كيميتش، لاعب فريق بايرن ميونح الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد سامي القاضي، الناقد الرياضي، في تغريدة له، عبر شبكة التواصل الاجتماعي "x"، أن يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، تواصل بالفعل مع اللاعب الألماني، من أجل إقناعة بالقدوم إلى دوري روشن.

وغرّد القاضي عبر حسابه الرسمي على شبكة التاوصل الاجتماعي "X": "مدرب الاهلي ماتياس يايسله تواصل مع اللاعب الالماني كيميش لطلب انتقاله للنادي الأهلي".

وأضاف الناقد الرياضي في تغريدته: "اللاعب أبدى موافقته وعدم ممانعته في حال قدم له عرض مناسب ولناديه، الأمر حاليًا في يد المفاوض ولجنة الاستقطاب لتقديم العرض المناسب لانتقال اللاعب".

طلبات يايسله تفاجئ الأهلي

كشفت تقارير صحفية في جريدة "الشرق الأوسط"، أن مسؤولي الأهلي يعملون على زيادة الطاقم الفني، للمدرب الألماني متياس يايسله، المدير الفني للفريق، حيث قام الأخير بتقديم التوصيات للمدير الرياضي حول ما يحتاجه، ورشح بعض الأسماء.

ويملك يايسله حاليًا 4 مساعدين في الجهاز الفني للنادي الأهلي، ومن المتوقع أن يزيد عددهم في الفترة المقبلة من 8 إلى 10 مساعد، بداية من الموسم المقبل.