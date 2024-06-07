تواصل الجهات المختصة التحقيق مع عصابة نسائية تتكون من 4 سيدات يحملن الجنسية الكولومبية، متخذين من شقتين بـ القاهرة الجديدة مسرحًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب وأعمال الدعارة بمقابل مادي.

لاستقطاب راغبي المتعة الحرام..التحقيق مع عصابة نسائية كولومبية تخصصت في الدعارة بالقاهرة

ووردت معلومات لضباط الإدارة العامة لحماية الآداب، تفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية، باستغلال عدد من الساقطات، عقارًا بمدينة القاهرة الجديدة، في ممارسة أعمال الدعارة.

وكشفت التحريات، عن أن شبكة الدعارة تتكون من 4 فتيات يحملن الجنسية الكولومبية، عن يستقطبن الزبائن راغبي المتعة الحرام، باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل مبالغ مالية كبيرة في الليلة.

وتابعت التحريات، أن المتهمات اتخذن من شقتين بدائرة القاهرة الجديدة مسرحًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهن داخل العقار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهن، وتحرير محضر بالواقعة.

التحقيقات في واقعة العثور علي 3 جثث سودانية بأسوان

كما تواصل جهات التحقيق ، التحقيقات في واقعة عثور الأهالى على ثلاثة جثث هامدة لسيدتين وطفل يحملون الجنسية السودانية، في مناطق متفرقة بمحافظة أسوان، وعلى الفور تم إبلاغ القيادات الأمنية لاتخاذ اللازم، ونقل المتوفين الى المشرحة تحت تصرف النيابة.

تلقت مديرية الامن بأسوان، إخطارًا يفيد بالعثور على ثلاث جثث هامدة لأشخاص يحملون الجنسية السودانية فى مناطق متفرقة بمحافظة أسوان.

وكان تم العثور على فوزية.ح م 68 عاما جثة هامدة فى منطقة وادى العلاقى، وكل من محمود.م ١٢ عاما، وصالحة.د ٤٥ عاما، جثث هامدة فى منطقة الجزيرة بجوار المزلقان، وتم نقل جميع الجثث إلى مشرحة أسوان العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية للازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث للتحرى حول الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.

محاكمة اليوتيوبرز حمدي ووفاء بتهمة الإتجار في العملة المشفرة والبي تك وين

كماتنظر المحكمة الاقتصادية، غدا السبت، أولى جلسات محاكمة اليوتيوبرز حمدي ووفاء وأسرتهم، في اتهامهم بالإتجار في العملة المشفرة والتعدي على قيم الأسرة المصرية.

وفي وقت سابق أمر التحقيق في البلاغ المقدم ضد اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء والمتضمن الادعاء باتهامهما بارتكاب جريمة الإتجار في "البيتكوين" والتداول غير المشروع للنقد، وارتكاب جرائم ابتزاز إلكتروني،وكلفت نيابة الشئون المالية والتجارية بالتحقيق في الواقعة.

وادعى مقدم البلاغ أن المشكو في حقهما دشنا حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية، من خلال الدعوة إلى الدخول لحسابات تؤدي تلك المهام، من خلال قناتهما، مقابل الحصول على المال.