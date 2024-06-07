عاجل
جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي بارز في حركة حماس
الجمعة 07 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

مفهوم المواطنة على طاولة المناقشات المنيا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

تواصل مديرية الشباب بمحافظة المنيا ، برئاسة مندي عكاشة وكيل الوزارة ، تنظيم الندوات التوعوية ، حيث قامت إدارة الشباب والرياضة بمطاي شمال المحافظة برئاسة خالد زايد ، تنفيذ ندوة ثقافية عن المواطنة و قبول الآخر و حسن الخلق ، بمركز شباب نزله ثابت بمطاي  ، وشارك بالندوة  لفيف من طلائع أعضاء المركز  من عمر ٦ سنوات حتي ١٢ سنه و رواده.

 

وحاضر الندوة الشيخ احمد محمد عبدالعزيز  مدرس وخطيب بالأوقاف ، تحدث المحاضر عن التسامح و حسن المعاملة ، و نبذ العنف ، وتعريف المواطنة ، وهى علاقة الفرد بالوطن الذى ينتسب إليه ، والتي تفرض حقوقًا دستورية وواجبات منصوصًا عليها ، بهدف تحقيق مقاصد مشتركة ومتبادلة ، والمواطنة الإيجابية لا تقتصر على مجرد دراية المواطن بحقوقه وواجباته فقط ، ولكن أيضًا على حرصه على ممارستها من خلال شخصية مستقلة ، قادرة على حسم الأمور لصالح هذا الوطن .

 

ويؤدى التطبيق المجتمعي لمفهوم المواطنة ، في كافة المؤسسات إلى تنمية مجموعة من القيم والمبادئ والممارسات ، التى تؤثر فى تكوين شخصية الفرد ، والتى تنعكس فى سلوكه تجاه أقرانه وتجاه مؤسسات الدولة وكذلك تجاه وطنه ، وتعددت الرؤية حول مفهوم المواطنة ، فمنهم من رأى أنها المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد  ، ومنهم من رأى أنها خلق المواطن الصالح ، وآخرون قالوا إن المواطنة هي رد يف للديمقراطية ، و ما لا يختلف عليه اثنان أن المواطنة هي جملة من القيم المعيارية ، تمثل حق الإنسان في الحياة الآمنة الكريمة ، وفي العدالة والمساواة في الحقوق الإجتماعية لكل فرد في المجتمع، بصرف النظر عن جنسه أو دينه أو مذهبه ، وكذا حقه في التعبير عن رأيه وانتخاب من يمثله على قمة السلطة السياسية في وطنه.

 

واخنصارا، فالمواطنة إطار يستوعب الجميع ، فهو يحافظ على حقوق الأقلية والأكثرية في نطاق مفهوم المواطنة الجامعة  ، والمواطنة هي المساواة بين المواطنين ، بصرف النظر عن الصبغات الدينية، أو المذهبية ، أو القبلية، أو العرقية ، أو الجنسية، فكل مواطن له جميع الحقوق وعليه جميع الواجبات، والمواطنة الحقيقية لا تتجاهل حقائق التركيبة الثقافية ، والإجتماعية ، والسياسية ، في الوطن .

 

ولا تحدث تغييرًا في نسب مكوناتها، ولا تمارس تزييفا للواقع ، ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، متابعة وإشراف وكلاء  المديرية للشباب و الرياضة ،  و تنفيذ و متابعة الدكتور سيد  شلقامي مدير  إدارة شباب مطاي.

الجريدة الورقية