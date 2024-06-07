مفهوم المواطنة على طاولة المناقشات المنيا

تواصل مديرية الشباب بمحافظة المنيا ، برئاسة مندي عكاشة وكيل الوزارة ، تنظيم الندوات التوعوية ، حيث قامت إدارة الشباب والرياضة بمطاي شمال المحافظة برئاسة خالد زايد ، تنفيذ ندوة ثقافية عن المواطنة و قبول الآخر و حسن الخلق ، بمركز شباب نزله ثابت بمطاي ، وشارك بالندوة لفيف من طلائع أعضاء المركز من عمر ٦ سنوات حتي ١٢ سنه و رواده.

وحاضر الندوة الشيخ احمد محمد عبدالعزيز مدرس وخطيب بالأوقاف ، تحدث المحاضر عن التسامح و حسن المعاملة ، و نبذ العنف ، وتعريف المواطنة ، وهى علاقة الفرد بالوطن الذى ينتسب إليه ، والتي تفرض حقوقًا دستورية وواجبات منصوصًا عليها ، بهدف تحقيق مقاصد مشتركة ومتبادلة ، والمواطنة الإيجابية لا تقتصر على مجرد دراية المواطن بحقوقه وواجباته فقط ، ولكن أيضًا على حرصه على ممارستها من خلال شخصية مستقلة ، قادرة على حسم الأمور لصالح هذا الوطن .

ويؤدى التطبيق المجتمعي لمفهوم المواطنة ، في كافة المؤسسات إلى تنمية مجموعة من القيم والمبادئ والممارسات ، التى تؤثر فى تكوين شخصية الفرد ، والتى تنعكس فى سلوكه تجاه أقرانه وتجاه مؤسسات الدولة وكذلك تجاه وطنه ، وتعددت الرؤية حول مفهوم المواطنة ، فمنهم من رأى أنها المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد ، ومنهم من رأى أنها خلق المواطن الصالح ، وآخرون قالوا إن المواطنة هي رد يف للديمقراطية ، و ما لا يختلف عليه اثنان أن المواطنة هي جملة من القيم المعيارية ، تمثل حق الإنسان في الحياة الآمنة الكريمة ، وفي العدالة والمساواة في الحقوق الإجتماعية لكل فرد في المجتمع، بصرف النظر عن جنسه أو دينه أو مذهبه ، وكذا حقه في التعبير عن رأيه وانتخاب من يمثله على قمة السلطة السياسية في وطنه.

واخنصارا، فالمواطنة إطار يستوعب الجميع ، فهو يحافظ على حقوق الأقلية والأكثرية في نطاق مفهوم المواطنة الجامعة ، والمواطنة هي المساواة بين المواطنين ، بصرف النظر عن الصبغات الدينية، أو المذهبية ، أو القبلية، أو العرقية ، أو الجنسية، فكل مواطن له جميع الحقوق وعليه جميع الواجبات، والمواطنة الحقيقية لا تتجاهل حقائق التركيبة الثقافية ، والإجتماعية ، والسياسية ، في الوطن .

ولا تحدث تغييرًا في نسب مكوناتها، ولا تمارس تزييفا للواقع ، ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، و تنفيذ و متابعة الدكتور سيد شلقامي مدير إدارة شباب مطاي.