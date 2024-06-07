إنذار عاجل للمصريين الزائرين للسعودية.. "احذروا السجن" (فيديو)

حذر باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، المصريين الزائرين والمقيمين بالسعودية من مخالفة الالتزام بقواعد الحج، لافتا إلى أن هناك أعداد كبيرة من المصريين الذين سافروا بتأشيرات زيارة و قاموا بالذهاب لأداء فريضة الحج دون تصريح.



وأضاف باسل السيسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك غرامات كبيرة ضد المخالفين تصل إلى 10 آلاف ريال والترحيل مع المنع من دخول السعودية وفقا للمدد المحددة وربما تصل إلى السجن.





وتابع عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، “قدمنا مقترحا منذ 3 أشهر إلى وزارة السياحة لمواجهة هذه الظاهرة ولن لم يلقى استجابة من المسؤولين”، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة على المسافرين بغرض الزيارة من خلال تقديمهم برنامجا لمدة زيارة في السعودية إلى شركات السياحة واستجوابهم عن غرض الزيارة وكافة التفاصيل الأخرى المتعقلة في هذا الإطار.



وقال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ أهاب بعموم حجاج بيت الله الحرام لعام 1445هـ بضرورة الالتزام الصارم بالتعليمات الأمنية والرسمية وفي مقدمة ذلك الحصول على تصريح الحج، والالتزام بتلقي التطعيمات التي أعلنت عنها وزارة الصحة.



وشدد على أن الحج دون تصريح "يأثم فاعله" ولا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح، مؤكداً أن ذلك يتفق مع المصالح المطلوبة شرعاً مما تضمنته الشريعة التي اعتنت بتحسين المصالح ودرء المفاسد.



وقال: "القيادة الرشيدة والدولة حماها الله سنتّ الأنظمة والتعليمات التي تهدف إلى تسهيل وترتيب استقبال الحجيج وتوفير كل سبل الراحة لهم وإعانتهم على أداء المناسك بيسر وطمأنينة، وأن هذه الخدمات لتستوجب بعد شكر الله تعالى الالتزام بها والحرص عليها لضمان سلامة الجميع وغير ذلك من المقاصد النبيلة التي عملت عليها حكومة المملكة التي لا تدخر جهداً ولا مالاً ولا تنظيماً، لتحقيق غايات عليا لخدمة الإسلام والمسلمين، والحرمين الشريفين وقاصديهما".