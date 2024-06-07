الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

افتتاح 5 مساجد جديدة فى 4 مراكز بالمنيا

افتتاح مساجد جديدة
افتتاح مساجد جديدة

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، بالتنسيق  مع مديرية الأوقاف ، العمل على إفتتاح مساجد جديدة ، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، عن إنجاز كبير في مجال دور العبادة .

 

حيث تم إحلال وتجديد وصيانة ، أكثر من 120 ألف مسجد ، خلال السنوات الــ 10 الماضية ، وذلك ضمن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية  ، لتعزيز البنية التحتية وتوفير دور عبادة متكاملة ومجهزة ، تليق بإقامة الشعائر  ، وأداء الصلوات ، ونشر وترسيخ القيم الدينية الصحيحة في المجتمع.

 

وفى ذات السياق ، أناب محافظ المنيا  اليوم الجمعة رؤساء مراكز " مغاغة ، والعدوة ، وملوى ، والمنيا "  شمال وجنوب المحافظة ، لإفتتاح 5 مساجد ، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الدين ، وأهالي القرى حيث تم اليوم افتتاح ، ( مسجد الحاج جمال بقرية شم القبلية بمركز مغاغة - مسجد الإيمان بقرية منشأة حلفا بمركز العدوة - مسجد البدري بقرية الأشمونين و مسجد التقوى بقرية العرين القبلي بمركز ملوي - مسجد عبد الله عبد الكريم  فى عزبة الدباحين بقرية طوخ الخيل بمركز المنيا ) .

 

جديرا بالإشارة ، أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، قد أناب محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية ، خلال الأيام الماضية ، بإفتتاح مساجد جديدة في   ٥ مراكز  شملت "المنيا ، أبوقرقاص، العدوة، بني مزار، ديرمواس" لإفتتاح ١٢ مسجدا ، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد عدد من المساجد بقرى ومراكز المحافظة ، وتم افتتاح ٥ مساجد بمركز ومدينة المنيا شملت "مسجد المؤمن بتقسيم شادي بحي غرب مدينة المنيا ، المغفرة  بالفواخر منشية الدهب بمجلس قروى صفط الخمار.

 

ومسجد الرحمة عزبة مجلى طوخ الخيل و الرحمن بطوه ، مسجد المهدي بيونس صميدة التابعة للوحدة المحلية لقرية دمشير"، و٤ مساجد بمركز أبوقرقاص هي مسجد "التوبة ، التوحيد ، عباد الرحمن، السرو الكبير"، ومسجدا بكل من مراكز ، العدوة ، وبنى مزار ، و ديرمواس، حيث تم افتتاح مسجد الرحمة القبلى بعزبة مؤنس التابعة لقرية زاوية برمشا بمركز العدوة ، و مسجد الزراعيين بمركز بنى مزار ، ومسجد السلام بنجع عمار بمركز ديرمواس .

الجريدة الورقية