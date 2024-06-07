افتتاح 5 مساجد جديدة فى 4 مراكز بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف ، العمل على إفتتاح مساجد جديدة ، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، عن إنجاز كبير في مجال دور العبادة .

حيث تم إحلال وتجديد وصيانة ، أكثر من 120 ألف مسجد ، خلال السنوات الــ 10 الماضية ، وذلك ضمن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، لتعزيز البنية التحتية وتوفير دور عبادة متكاملة ومجهزة ، تليق بإقامة الشعائر ، وأداء الصلوات ، ونشر وترسيخ القيم الدينية الصحيحة في المجتمع.

وفى ذات السياق ، أناب محافظ المنيا اليوم الجمعة رؤساء مراكز " مغاغة ، والعدوة ، وملوى ، والمنيا " شمال وجنوب المحافظة ، لإفتتاح 5 مساجد ، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الدين ، وأهالي القرى حيث تم اليوم افتتاح ، ( مسجد الحاج جمال بقرية شم القبلية بمركز مغاغة - مسجد الإيمان بقرية منشأة حلفا بمركز العدوة - مسجد البدري بقرية الأشمونين و مسجد التقوى بقرية العرين القبلي بمركز ملوي - مسجد عبد الله عبد الكريم فى عزبة الدباحين بقرية طوخ الخيل بمركز المنيا ) .

جديرا بالإشارة ، أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، قد أناب محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية ، خلال الأيام الماضية ، بإفتتاح مساجد جديدة في ٥ مراكز شملت "المنيا ، أبوقرقاص، العدوة، بني مزار، ديرمواس" لإفتتاح ١٢ مسجدا ، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد عدد من المساجد بقرى ومراكز المحافظة ، وتم افتتاح ٥ مساجد بمركز ومدينة المنيا شملت "مسجد المؤمن بتقسيم شادي بحي غرب مدينة المنيا ، المغفرة بالفواخر منشية الدهب بمجلس قروى صفط الخمار.

ومسجد الرحمة عزبة مجلى طوخ الخيل و الرحمن بطوه ، مسجد المهدي بيونس صميدة التابعة للوحدة المحلية لقرية دمشير"، و٤ مساجد بمركز أبوقرقاص هي مسجد "التوبة ، التوحيد ، عباد الرحمن، السرو الكبير"، ومسجدا بكل من مراكز ، العدوة ، وبنى مزار ، و ديرمواس، حيث تم افتتاح مسجد الرحمة القبلى بعزبة مؤنس التابعة لقرية زاوية برمشا بمركز العدوة ، و مسجد الزراعيين بمركز بنى مزار ، ومسجد السلام بنجع عمار بمركز ديرمواس .