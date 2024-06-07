إصابة طفل وعاملين في حريق إلتهم محتويات مخبز أفرنجي بالبلينا

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج إندلاع حريق في فرن افرنجي تسرب الغاز من أسطوانة بوتاجاز نتج عنه إصابة طفل في العاشرة من عمره وعاملين بحروق نارية متفرقة بالجسم أثناء مشاركتهم في اخماد الحريق وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل والمحلات المجاورة وجرى نقل المصابين لمستشفتي سوهاج الجامعي والعام لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بنشوب حريق بمخبزاأفرنجي بدائرة المركز ووجود مصابين .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب حريق داخل مخبز أفرنجي ملك "مرعي . ع . م . ع" 39 سنة صاحب مخبز ومقيم دائرة المركز وتم الدفع بسياره إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده .

نتج عن الحريق إصابة كل من :- "ياسر . ث . ف . ا" 46 سنة عامل بالمخبز ومقيم بذات الناحية بحروق بالذراعين و"عثمان . ا . ع . م" 18 سنة عامل بالمخبز يقيم بذات الناحية بحروق بالذراعين والظهر والطفل "حسام . ن . ج . ع" 10 سنوات طالب "عامل بالمخبز" يقيم بذات الناحية بحروق بالوجه والذراعين أثناء مشاركتهم في إخماد الحريق وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام وتحويل الأول والثاني لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج .

وبسؤال مالك المخبز سالف الذكر والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم وأضافوا أن سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز بالمخبز ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا الشبهه الجنائية، تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر أصدرت محكمة الجنايات بمحافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، حكمها بمعاقبة المتهمين "ح . ا " عامل، و"ا . ع " عامل، يقيمان بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهما، بتهمة إحداث عاهة مستديمة للمجني عليه" ف . م" عامل، بدائرة المركز بسبب خلافات بينهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد حسن إبراهيم، وإيهاب أبو سالم، بأمانة سر سيد علي بكر، ووليد ملقى.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2024 عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بلاغا من المجني عليه يفيد قيام المتهمين بالتعدي عليه بالضرب وإحداث عاهة مستديمة به بسبب خلافات سابقة بينهم .

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم التعدي بالضرب على المجني عليه وإحداث إصابته التي أدت إلى حدوث عاهة مستديمة وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات وأحالتهما محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .