نقيب الفلاحين: عايزين وزير زراعة يدعم الفلاح معنويا

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفتره السابقه كانت تهدف لتخفيف الاعباء عن الفلاحين وتحسين معيشتهم وزيادة الانتاج الزراعي لتلبية الاحتياجات المحليه والتصدير لزيادة الدخل المصري من العمله الصعبه

لافتا إلى ان فلاحين مصر يترقبون التغيير الوزاري القادم ويرحبون بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومه الجديده

واضاف عبدالرحمن أن اهم ما يهم فلاحين مصر ان يدعم وزير الزراعة الجديد الفلاحين معنويا حيث قامت وزارة الزراعة خلال الفتره السابقه بجهود محموده لمساعدة المزارعين لكنها لم تهتم بالجانب المعنوي والتوعوي فلم تهتم الوزارة بإقامة عيد الفلاح ولم تكرم بالقدر المناسب المتميزين من الفلاحين ولم يعد ديوان وزارة الزراعة بيت للفلاحين حيث يتمني الفلاحين ان تكون وزارة الزراعة خط الدفاع الاول عن حقوقهم

واشار ابوصدام إلى ان الفلاحين ينتظرون من وزير الزراعه الجديد الجديه في انشاء صندوق التكافل الزراعي والسرعه في انجاز المشروع القومي لانتاج تقاوي الخضر وتعميم الزراعات التعاقديه علي كافة المحاصيل الأساسية وزيادة مجهود الوزارة في نشر الوعي والارشاد بين الفلاحين لكل جديد في المجال الزراعي والوصول الي رقمنة القطاع الزراعي بشكل كامل مع الاهتمام بالمحاصيل العلفيه والزيتيه والحبوب باعتبارهم أكثر المحاصيل عجزا في مصر ولها اهميه قصوي لتنمية الثروه الحيوانيه والداجنه والسمكيه وتوفير الزيوت والمخبوزات والامن الغذائي للمواطنين

واكد عبدالرحمن ان الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومه جديده من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزه لمواصلة مسار الاصلاح الاقتصادي والحد من إرتفاع الاسعار وان اهم الوزارات لتوفير أمن غذائي هي وزارة الزراعه

والتي نطمع ان يكون وزيرها نائبا لرئيس الوزراء كما نتمني ان يتمتع وزير الزراعه بصفة فلاح