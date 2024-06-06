انعقاد المنتدى العربي للبيئة تحت شعار اعادة تأهيل الأراضي من أجل تعزيز الصمود

انعقد المنتدى العربي للبيئة اعماله في نسخته الثالثة تحت شعار "إعادة تأهيل الأراضي من أجل تعزيز الصمود" خلال الفترة 3-4/6/ 2024 بالرياض، واستضافت المملكة العربية السعودية ممثلة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.



وقد قامت السكرتارية المشتركة للمنتدى الممثلة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة مكتب غرب آسيا بتنظيم المنتدى.



وشارك في المنتدى ممثّلون رفيعو المستوى ومختصون في المجال البيئي من الدول العربية ومن منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة والهيئات الحكومية المعنية والمؤسسات البحثية والأكاديمية إضافة الى منظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة.

وتضمّن المنتدى اربعة جلسات حوارية رفيعة المستوى شارك فيها عددا من الوزراء حيث تمحورت حول السياسات المحفزة للتوسّع في مبادرات وبرامج استعادة الأراضي المتدهورة، والتمويل الضروري لذلك. واهمية بناء القدرات وتناول في جلساته مواضيع بيئية تعتبر أولوية للمنطقة كتحديات الكوكب الثلاثة من تغير مناخ وفقدان التنوع الحيوي والأراضي والتلوث، وأهمية الالتزام البيئي في المحافظة على النظم البيئية الأرضية، والأراضي وتعزيز الامن الغذائي والمائي.



واختتم المنتدى، بعدة توصيات اهمها ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتطوير السياسات والتشريعات والحاجة الى زيادة التمويل والدعم المالي. كما أكد على أهمية بناء الشراكات والقدرات والتوعية وسيتمّ رفع هذه التوصيات الى مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته الخامسة والثلاثين الذي ينعقد في الرياض في شهر أكتوبر 2024.