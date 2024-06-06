إصابة 3 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

أصيب 3 اشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي، بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي، عند نزلة مدينة الفيوم الجديدة.

وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 اشخاص وتم نقل المصابين الى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حريق مخلفات زراعية

وفى وقت سابق تمكنت أجهزة الحماية المدنية فى مركز ابشواي بالفيوم، من السيطرة حريق هائل شب ببعض المخلفات الزراعيه وبعض أشجار النخيل في مركز ابشواي ، دون وقوع خسائر بشرية.تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم اخطارا من مأمور قسم شرطة ابشواي بتلقيه بلاغاً من شرطة النجدة يفيد تلقيها إخطار من الأهالي بنشوب حريق في بعض المخلفات الزراعيه والنخيل بقطعة ارض زراعيه بمركز ابشواي ، وانتقل على الفور لموقع الحريق وسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، قبل امتداده الي الأراضي الزراعيه المجاورة.

وكشفت المعاينة المبدئية أن سبب الحريق يرجع إلى القاء أحد المارة عقب سيجارة مما تسبب في اشتعال النيران وساهم ارتفاع درجات الحرارة فى زيادة كثافة النيران .

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتي أمرت بانتداب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينه الحريق وبيان اسبابه وتولت التحقيق.