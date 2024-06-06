أولى ضحايا مولد السيدة العذراء بالمنيا.. ذهب لتوزيع المياه عاد في كفن

سجل مولد السيدة العذراء بجبل الطير بسمالوط شمال محافظة المنيا، والذي بدأ اليوم الخميس وينتهى الخميس القادم، أولى ضحايا المولد، حيث لقى سائق مصرعه، جراء إنقلاب سيارة مياه، ناحية قرية بنى خالد، بمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا.

البداية عندما تلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اخطارا من العقيد محمد مصطفى مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بوصول جثة هامدة لمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي لشاب يدعى "جرجس اشرف مجدي" مقيم بقرية العباسية مركز مغاغة ، سائق سيارة مياه شرب خاصة، جراء وقوع انقلاب سيارته بسبب انفجار الإطار الخلفى للسيارة و السرعة الزائدة، بمدخل قرية بنى خالد ، والتي كانت في طريقها لمولد السيدة العذراء.

انتدبت النيابة العامة بمركز سمالوط ، الدكتور بيشوي جريس مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي، وعلي الفور تم توقيع الكشف الطبي ، وذكر التقرير انه لا يوجد شبهه جنائية في الوفاة ، وان الوفاة نتيجة وجود نزيف بالمخ نتج عن حادث الإنقلاب ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، واغلق المحضر بتاريخه، وامرت النيابة العامة بتسليم الجثة لأهليته ، لعدم وجود شبهه جنائية في الوفاة ، حسب ما ذكرت التحريات الأولية لمباحث المركز برئاسة الرائد يحيي شاهين، واكده تقرير مفتش صحة المركز.

وكثفت الأجهزة الامنية بمديرية أمن المنيا، احكام السيطرة الأمنية لمولد السيدة العذراء ، من خلال اعداد كردون أمني بمداخل ومخارج دير السيدة العذراء، لتأمين استقبال الزوار بداية من اليوم ، وحتى نهاية الأسبوع الجاري.