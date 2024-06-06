أوقاف سوهاج تنظم 118 ندوة علمية في مجالس العلم والذكر

أعلن الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، عن إقامة 118 ندوة اليوم الخميس 6/6/2024م بعد صلاة العشاء ضمن فعاليات برنامج مجالس العلم والذكر

وأكد وكيل الوزارة، أن فضل الأضحية وثوابها عظيم عند الله فهى من شعائر الله عز وجل فلابد أن نتذكر فيها توحيد الله ونعمته علينا وطاعة أبينا إبراهيم لربه وفيها خير وبركه لابد للمسلم أن يهتم بأمرها ويعظم شأنها قال تعالى" ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ"

وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، وهي أفضل من الصدقة،

وأضاف محمود ابوعقيل المنسق الإعلامي للمديرية، أن هذه الندوات تقام في جميع الإدارات بمديرية أوقاف سوهاج ومن هذه الإدارات مركز سوهاج، طهطا، المراغة، شطورة، جهينة، البلينا، جرجا،أخميم، بندر سوهاج العسيرات .