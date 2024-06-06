وزير الشباب يشهد الجلسة الأولى من نموذج محاكاة مجلس الشيوخ .. صور

لأول مرة تحت قبة مجلس الشيوخ …

صبحي .. مشاركة الشباب في نموذج مجلس الشيوخ يعكس نهجاً راسخاً في توجيهات القيادة السياسية للاستثمار في بناء الإنسان



شهد اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الجلسة الأولي والافتتاحية لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ تحت قبة المجلس للمرة الأولي في تاريخه، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والعديد من أعضاء مجلس الشيوخ وقيادات الوزارة.



في بداية حديثه، عبر وزير الشباب والرياضة عن سعادته بتواجده تحت قبة مجلس الشيوخ هذا الصرح الشامخ والتاريخي، موجهاً الشكر للسيد رئيس مجلس الشيوخ على الموافقة علي استضافة هولاء الشباب الواعد تحت قبه هذا الصرح العظيم.



وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مشاركة الشباب في نموذج مجلس الشيوخ يعكس نهجاً راسخاً في توجيهات القيادة السياسية للاستثمار في بناء الإنسان ، وتعزيز مشاركتهم في التنمية، وتمكينهم وتوفير البيئة المحفزة للإبداع وجميع الإمكانات اللازمة لتحقيق الريادة والتميز بشتى المجالات.



وركز الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الاهتمام غير المسبوق بالشباب، وحرص الدولة من خلال وزارة الشباب والرياضة على التمكين الفعلي لهم، لافتاً أن القيادة السياسية قد رفعت شعار التدريب والتأهيل، وهو ما أسفر عن وجود العديد من القيادات المؤهلة من الشباب المصري الواعد.



وأضاف "صبحي" أن نموذج المحاكاة يؤكد أننا على الطريق الصحيح؛ خصوصًا أننا أمام شباب مدرب وواعٍ، وأن نموذج محاكاة مجلس الشيوخ فرصة متاحة للإبداع والعمل والتدريب، موضحًا أن النموذج فرصة ليتثني للشباب فهم طبيعة عمل المجلس وصقل مهاراتهم وخبراتهم لتأهيلهم ككوادر مستقبلاً تستطيع المنافسة في انتخابات المجلس الحقيقي.



جدير بالذكر أن النموذج الثاني من نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية ، يُعَّد مدرسة سياسية لتدريب الشباب من سن 25 لـ40 عاماً على كل ما يخص مجلس الشيوخ المصري، سواء قانونه أو لائحته أو اختصاصه ليتثني للشباب فهم طبيعة عمل المجلس وإصقال مهاراتهم وخبرتهم لتأهيلهم ككوادر مستقبلاً.