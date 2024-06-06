رئيس النيابة الإدارية يشهد دور الانعقاد العادى الأول لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ

شهد المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة – وكيل مجلس الشيوخ، صباح اليوم الخميس بمقر مجلس الشيوخ المصري، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ، والتي جرت فعالياتها بقاعة مجلس الشيوخ المصري.



جاء ذلك بحضور كل من المستشار عبد الناصر خطاب – عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار عبد الحليم محمود - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتورمحمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال – مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد علاء المهدي – مستشار وزير الشباب والرياضة، والمستشار مختار محمد علي – عضو اللجنة الدائمة للانتخابات، والمستشار محمد عبد المعطي – عضو اللجنة الدائمة للانتخابات، والمستشار محمود سمير – مدير وحدة التحول الرقمي، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، وأعضاء مجلس الشيوخ ولجنة الشباب والرياضة بالمجلس.

وفي كلمته، رحب المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية بالحضور، ووجه الشكر لمجلس الشيوخ لاستضافته هذا الحدث الأول من نوعه.



وأكد أن النيابة الإدارية كانت سباقة في دمج رؤيتها الشاملة للتحول الرقمي مع تمكين وتعزيز آلية الانتخابات التي تشكل الركيزة الأساسية للممارسة الديموقراطية، فكان برنامج التصويت الإلكتروني للنيابة الإدارية الَّلبِنَة الأولى لمشروع عملاق لمنظومة الانتخابات الإلكترونية، والذي أجريت من خلاله العديد والعديد من انتخابات مجالس النقابات والأندية وغيرها من الهيئات، لندشن اليوم مرحلة جديدة من المنظومة وهي إطلاق المنصة الرقمية التي جرى من خلالها عمليات الترشح والتصويت وإعلان النتيجة لهذا المجلس من شباب مصر الذي يشكل محاكاة لمجلس الشيوخ الموقر، والتي أتت تتويجًا لبروتوكول التعاون المثمر بين النيابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأنهى سيادته الكلمة برسالة وجهها للشباب الحضور متمنيًا لهم التوفيق باعتبارهم مستقبل الوطن والجمهورية الجديدة التي تسابق فيها مصر الزمن لتتبوأ المكانة التي تستحقها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية.



يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الذي سبق توقيعه بين النيابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي يهدف إلى تعميم تجربة التصويت المميكن على انتخابات الأندية ومراكز الشباب وكافة الجهات والهيئات التي تتولى وزارة الشباب والرياضة تنظيم انتخاباتها.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.