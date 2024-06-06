حظر التدخين بجامعة جنوب الوادي.. وبدء الدراسة بـ 3 برامج بالجامعة الأهلية

أقر مجلس جامعة جنوب الوادي، اليوم الخميس، حظر التدخين نهائيا داخل الحرم الجامعي متضمنا جميع المكاتب الإدارية وقاعات المحاضرات وما يماثلها بقطاع المستشفيات الجامعية، وذلك طبقا للقرار السابق في هذا الشأن.

ووافق مجلس الجامعة برئاسة الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، على تفعيل بروتوكول التعاون بين شركة مصر للسياحة فرع قنا وجامعة جنوب الوادي .

كما وافق المجلس على تحويل مقررات مرحلة الدراسات العليا الورقية الى مقررات الكترونية بجميع الكليات بقنا والغردقة وتكون متاحة للطلاب على منصة الجامعة الإلكترونية بدءاً من الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2024/2025 .

كما وافق المجلس على القواعد المنظمة للتحويل ونقل القيد من والى كليات الجامعة وضوابط قبول الطلاب المفصولين من الكليات والمعاهد العليا في احدى الكليات التي تطبق نظام الانتساب الموجه للعام الجامعي 2024/2025 .

ووافق المجلس أيضا على تبني مدونة السلوك للتعامل مع المرأه وذوي الإعاقة الصادرة عن المجلس القومي للمرأه وإتاحة خدمات رعاية صحية للمرأة وذوي الإعاقة بمستشفيات الجامعة ( كشف طبي دوري - ورعاية صحية خدمية ونفسية ) وتضمين مقرر قضايا مجتمعية موضوعات لتصحيح الصورة النمطية للمرأة وذوي الإعاقة .

بدء الدراسة بـ 3 برامج بالجامعة الأهلية

وفي سياق ذي صلة، أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي عن صدر القرار الوزارى ببدء الدراسه ببرنامج ليسانس اللغة الفرنسية والترجمة بكلية الألسن بجامعة جنوب الوادي الأهلية وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م .

وأعلن الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي عن صدور القرار الوزارى ببدء الدراسه ببرنامج ليسانس اللغة الإنجليزية والترجمة بكلية الألسن بجامعة جنوب الوادي الأهلية ، وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م.

الرصد المرئي

ناقش رئيس الجامعة،، اليوم الخميس، تطوير خدمات الرصد المرئي بالجامعة بحضور ممثلي الشركة المنفذة لخدمات الرصد المرئي بالجامعة و المهندس علي فكري مدير مركز المعلومات.

أبرز رئيس الجامعة، إنه في إطار خدمات التحول الرقمي بالجامعة تم التوسع في منظومة الرصد المرئي و الاستفادة من الحلول التكنولوجية الناتجة عن عملية الرصد المرئي.

وناقش رئيس الجامعة تأمين الاسوار الخارجية للجامعة من خلال خدمات الرصد المرئي حرصا تأمين اقصى درجات السلامة لمنسوبي الجامعة وحماية الممتلكات العامة و الخاصة.