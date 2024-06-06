لأول مرة.. إجراء جراحة عالية الدقة لورم خبيث بالفك العلوي بالكرنك الدولي

نجحت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر في إجراء أول جراحة عالية الدقة في مجال الأورام السرطانية بالوجه والفكين لاستئصال ورم خبيث منتشر بالفك العلوي لسيدة أربعينية فور اكتشافه.

حيث شارك ما يقرب من 13 فرد من الفريق الطبي ولمدة 9 ساعات دون توقف داخل غرفة الجراحة المجهزة بقسم عمليات مستشفي الكرنك الدولي لاستئصال جزئي للفك العلوي والاستعاضة عنه برقعة لحمية دموية بالأضافه الى تشريح كامل للغدد الليمفاويه بالرقبة.

ولأول مرة ايضا يشارك وافدي متدربي زمالة من الدول العربية الشقيقة لحضور الجراحة خاصة بعد اعتماد قسم جراحات الوجه والفكين كمركز متميز لمتدربي الزمالة في مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر

وعلي نحو متصل فإن السيدة الأربعينية كانت قد تقدمت للفحص الطبي بعيادة الوجه والفكين لمستشفي الكرنك الدولي تعاني من التهاب أنسجة الفم، الا إن الفريق الطبي اشتبه في وجود ورم وتم التأكد من خلال سحب العينة والإعداد النفسي للمريضة لتلقي خطة العلاج استعدادا لإجراء الجراحة الدقيقة والعاجلة.

وعلي نحو متصل خرجت السيدة بحالة جيدة وتخضع للمتابعة الطبية المستمرة استعدادا لاستكمال الخطة العلاجية والتكميلية المناسبة

هذا وقد شارك في إجراء الجراحة نخبة متميزة من الفرق الطبية وهم: " الدكتور احمد جابر حسانين ، استاذ واستشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتور حاتم عادل ابو الحسن، استشاري و رئيس قسم جراحة الوجه والفكين بالمستشفي، والدكتورة نرمين نصر الدين ، استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتور عبد الرحمن المقرن، طبيب مقيم جراحة الوجه والفكين، وافد متدرب زمالة من المملكة العربية السعودية، الدكتورة سمر محمد الشاطر ، طبيب مقيم جراحة الوجه والفكين، والدكتور عماد حسن، استشاري التخدير بمستشفى الكرنك، والدكتورة أمنية محمد، أخصائي التخدير بمستشفى الكرنك، والدكتور ياسر فتحي اخصائي الأشعة بمستشفى الكرنك

كما شارك من الفريق الطبي للخدمات التمريضية: " خلود محمد، احمد عبد الحليم، احمد ممدوح، محمد معوض، محمد علي".

