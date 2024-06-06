القبض على مستريحة الذهب والفضة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام إحدى السيدات، بإدارة شركة كائنة بمحافظة القاهرة، تقوم من خلالها بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال تلقى مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال التجارة الإلكترونية فى البورصات العالمية (الذهب – الفضة) نظير عمولة من الأرباح، والتى يتم تجميعها عبر أحد التطبيقات الإلكترونية وقيامها بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للترويج لنشاطها الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المستحدثة عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

ومن جهة اخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط المتهم بإلقاء مادة كاوية على طليقته بسبب وجود خلافات أسرية بينهما ورفضها الرجوع إلى عصمته مرة أخرى بمنشأة القناطر.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، يفيد بورود إشارة من إحدى المستشفيات بدائرة المركز، بوصول ربة منزل مصابة بحروق متفرقة وإدعاء تعدي آخر عليها.

وبالانتقال والفحص وسؤال المصابة، أفادت بإقدام طليقها على إلقاء مادة كاوية عليها لرفضها الرجوع لعصمته مرة أخرى، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته اتعرف بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.