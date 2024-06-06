ماسك للعناية بالبشرة الدهنية في فصل الصيف

تزداد مشاكل البشرة في فصل الصيف خاصة البشرة الدهنية، بسبب أشعة الشمس القوية، وارتفاع الرطوبة، ويلجأ الكثيرون لاستخدام المنتجات الطبيعية لما لها من أثار سحرية عل البشرة وعلى رأسها العسل.

ووفق لموقع " jagran"، إن استخدام العسل في العناية بالبشرة ليس جديدا، بل إنه يستخدم منذ آلاف السنين، فيعتبر العسل كنز غذائي، بجانب اختوائه على خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا، وهو مفيد في إزالة العديد من أنواع مشاكل الجلد.

كما يعمل العسل على قتل البكتيريا الضارة التي تضر البشرة، والتي تسبب البثور وحب الشباب، كما أنه يخفف من مشكلة تهيج الجلد واحمراره.

طريقة إعداد ماسك العسل للوجه

إذا كانت بشرتك دهنية، فيجب عليك بالتأكيد إدراج ماسك "قناع" الوجه المصنوع من العسل في روتين العناية بالبشرة.

عليك تحضير : نصف ملعقة كبيرة من العسل الخام، وملعقة صغيرة من عصير الليمون، وبياض بيضة واحدة.

• ضع كل الأشياء في وعاء واخلطها.

• أبقِ الخليط سميكًا وإلا سيظل عائمًا بعد وضعه.

• اغسل الوجه وضع الخليط عليه.

• احتفظ بالقناع لمدة 20 إلى 30 دقيقة.

• بعد جفاف الخليط على الوجه تمامًا، قم بإزالته.

• يُغسل الوجه بالماء الفاتر .

• امسح الوجه بشكل خفيف ثم ضع المرطب.

كيفية إزالة ماسك العسل من الوجه

يعتبر العسل والبيض لزج مما يجعل من الصعب وضعه وإزالته، لذلك لإزالة قناع الوجه هذا بسهولة، بللي يديك بالماء واتركيه على الوجه، حتى يقلل من لزوجته قليلاً، ثم اغسليه بالماء، لا تخطئ في فرك وجهك وإلا فإن الوجه يمكن أن يتضرر بدلاً من الفائدة.