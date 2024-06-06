حريق في مخلفات زراعيه بالفيوم دون وقوع إصابات بشرية

تمكنت اجهزة الحماية المدنية فى مركز ابشواي بالفيوم، من السيطرة حريق هائل شب ببعض المخلفات الزراعيه و أشجار النخيل في مركز ابشواي ، دون وقوع خسائر بشرية.تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم اخطارا من مأمور قسم شرطة ابشواي بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة يفيد تلقيها إخطار من الأهالي بنشوب حريق في بعض المخلفات الزراعيه والنخيل بقطعة ارض زراعيه بمركز ابشواي ، وانتقل على الفور لموقع الحريق وسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، قبل امتداده الي الأراضي الزراعيه المجاورة ، وكشفت المعاينة المبدئية ان سبب الحريق يرجع الى القاء أحد المارة عقب سيجارة مما تسبب في اشتعال النيران وساهم ارتفاع درجات الحرارة فى زيادة كثافة النيران .

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتي أمرت بانتداب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينه الحريق وبيان اسبابه وتولت التحقيق.

حريق فى منزل

وفى وقت سابق امس تمكنت اجهزة الحماية المدنية فى الفيوم من السيطرة على حريق اندلع في منزل مكون من ثلاث طوابق بحي قحافة بمدينة الفيوم ،وأسفر عن إصابة شخصين بحالة اختناق ، وذلك بسبب حدوث ماس كهربائي مفاجئ في الدائرة الكهربية للمنزل، فنشبت النيران التي سرعان ما التهمت محتويات الشقة السكنية بالطابق الأول،وتصاعد الدخان بكثافة جراء الحريق حتى كوّن سحابة سوداء أعلى المنزل ، فيما هرع الجيران لمساعدة سكان المنزل، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغاً من الأهالي عن نشوب حريق هائل في منزل مكون من 3 طوابق بحي قحافة بدائرة البندر .

وعلى الفور دفعت اجهزة الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم إخماد النيران في الطابق الارضي قبل أن تمتد إلى باقي العقار .

وتم نقل اثنين الى مستشفى الفيوم العام اصيبوا بحالة اختناق جراء ,وأسفرت المعاينة الأولية للحريق، أنّ ماس كهربائي في الدائرة الكهربية للمنزل، وراء اندلاع الحريق، ولا توجد أي شبهة جنائية حول الحريق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التى امرت بندب خبراء المعمل الجنائى لبيان اسباب الحريق وتولت التحقيق.