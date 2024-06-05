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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تفاصيل مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة.. حشد دولي لحل أزمة الفلسطينيين

وزير الخارجية المصري
وزير الخارجية المصري ونظيره الأردني

بحث سامح شكري، وزير الخارجية، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، اليوم، الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، والمقرر عقده في البحر الميت بالأردن في 11 يونيو الجاري.

الهدف من المؤتمر

يُعقد المؤتمر بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك الأردني عبدالله الثاني، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إذ يهدف إلى حشد الدعم الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير.

وأكد الوزيران، خلال الاتصال، على أهمية المؤتمر في إيجاد خطوات عملية تضمن إيصال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل سريع ومستدام، وتيسير عملية إيصال المساعدات، وتحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في غزة، وتلبية الاحتياجات الإنسانية واللوجستية والدعم اللازم.
وشدد الوزيران على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن إلى المدنيين الفلسطينيين، مع التأكيد على التزامهم باستجابة جماعية منسقة للتعامل مع الوضع الإنساني في غزة، واستدامة خطوط المساعدات، وخلق بيئة آمنة لإيصالها.

وأعرب الوزيران عن تطلعهما لمشاركة فعالة من الدول والمنظمات المدعوة للمؤتمر، بما يضمن تحقيق أهدافه وتوفير المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة للشعب الفلسطيني الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
ويُشار إلى أن المؤتمر سيتضمن ثلاث مجموعات عمل تناقش آليات توفير المساعدات الإنسانية لغزة بما يتناسب مع الاحتياجات، وتجاوز التحديات التي تواجه إيصال المساعدات وحماية المدنيين، وأولويات التعافي المبكر.

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