سناك سريع.. طريقة عمل بسكويت مالح بالزبدة

بسكويت مالح من الأكلات السريعة التي يتم تحضيرها لفطار أو سناك سريع، يمكنك حمله معكي في أي مكان؛ لتناوله عند الشعور بالجوع المفاجيء، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره.

بسكويت مالح

طريقة عمل بسكويت مالح هش

المقادير

- دقيق : 2 كوب

- حليب : نصف كوب (سائل)

- الزبدة : 6 ملاعق كبيرة (بدرجة حرارة الغرفة)

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- سكر : نصف ملعقة صغيرة

- ملح خشن : حسب الحاجة

طريقة التحضير

في وعاء، اخلطي المكونات الجافة أولاً الدقيق مع رشة الملح، والسكر، والبيكنج باودر.

أضيفي الزبدة وافركي المكونات بيديك.

صُبي الحليب على خليط الدقيق، ثم اعجني لتحصلي على عجينة طرية، وتُضاف كمية الحليب بحسب طراوة العجينة.

رشي القليل من الدقيق على سطح صلب.

افردي العجينة وقطعيها بحسب رغبتك بقطاعة بسكويت.

صُفي القطع في صينية فرن، وادهني الوجه بالحليب، ورشي بالقليل من الملح الخشن.

أدخلي الصينية إلى فرن محمى مسبقاً على الرف الأوسط حتى يتحمر البسكويت من الأسفل لحوالي 5 دقائق.

حمري الوجه قليلاً ثم اتركي البسكويت ليبرد.

احفظي البسكويت المالح في علبة محكمة الإغلاق لحين التقديم.

فوائد تناول الزبدة

ترفع مستوى الكولسترول الجيد في الدم على عكس ما هو مُشاع أن الزبدة البلدية تزيد مستوى الكولسترول السيء، فهي تقوم بزيادة نسبة الجيد منه في الدم، وبالتالي تقي من مجموعة من المشاكل التي تترتب عن الكولسترول الضار.

تحتوي على مكونات كابحة للجراثيم، ومنها مكون الدياسيتيل والأسيطالدهايد.

يُنصح بتقديمها لأطفال على وجه الخصوص خلال وجبة الفطور، لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن التي تزود أجسامهم بالطاقة، وتزيد من نموهم وتقوي عظامهم.

تحمي الأمعاء من الالتهابات والأمراض لأنها تحتوي على حمض البيوتريك الذي يعمل على بناء الأغشية المخاطية من المعدة إلى القولون وتحمي جدران الأمعاء من الإلتهابات والأمراض التي تُسببها البكتيريا الضارة في الأمعاء.

تحتوي على أحماض الأوميغا 3، تُعتبر الزبدة البلدية من الأطعمة المهمة لصحة الجسم، خصوصا للوقاية من الأمراض القلبية وأمراض الأوعية الدموية.

تقي من هشاشة العظام النساء في البداية لا يُصبن كثيرا بهشاشة العظام، وهو ما يُفسر فوائد الزبدة البلدية الغنية بالكالسيوم على صحة عظامهن.