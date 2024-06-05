النائب العام يلتقِي نظيره اليمني بمكتبه بالقاهرة

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه بالقاهرة، اليوم الأربعاء، قاهر مصطفي علي النائب العام للجمهورية العربية اليمنية والوفد المرافق له.

ومن جهته، رحب النائب العام بضيوفه، مُشيرًا إلى العلاقات التاريخية المميزة بين الدولتين الشقيقتيْن، مثمنًا قبول نظيره اليمني دعوتَه بالزيارة التي هي انعكاس لتعزيز أواصر النائب العام يلتقِي نظيره اليمني بمكتبه بالقاهرةبين المؤسستيْن العريقتيْن.

وفي خلال اللقاء تم استعراض أنظمة العمل المطبقة في البلديْن، في إطار تنمية القدرات وتبادل الخبراتِ بين الجانبيْن. وفي ختام اللقاء وجه النائب العام الشكر لنظيره اليمني وأعضاء الوفد المرافق له.