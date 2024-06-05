تنافس سعودي على ضم ريتشارليسون.. تفاصيل

كشف النجم البرازيلي ريتشارليسون لاعب فريق توتنهام الإنجليزي عن موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث بدأت أندية دوري روشن رحلة البحث عن جلب المحترفين من مختلف الدوريات الأوروبية من أجل تدعيم صفوف الفرق بأفضل اللاعبين.

وذكرت صحيفة “ذا أتليتك” أن البريطانية أن هناك تنافس بين أكثر من نادي سعودي للتعاقد مع لاعب توتنهام هذا الصيف.

أوضحت الصحيفة أن ريتشاليسون لا يُمانع الانضمام إلى باقي النجوم في الدوري السعودي، وأشارت إلى أن هناك مفاوضات جارية بين مُمثلي اللاعب والأندية التي تريد التعاقد معه.

خاض اللاعب البرازيلي 31 مباراة مع النادي اللندني في الموسم المنتهي 2023-2024 وساهم في 16 هدف بتسجيل 12 هدف وصناعة 4 آخرين.

كان ريتشاليسون قد انضم لتوتنهام صيف عام 2022 قادمًا من نادي إيفرتون، ويقترب من الرحيل عن الدوري الإنجليزي.