اسماعيل هنية: عربدة المستوطنين في القدس تؤكد أنها محور الصراع

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن عربدة المستوطنين في القدس تؤكد أن القدس هي محور الصراع، وشعبنا لن يستكين حتى يرحل الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد هنية في بيان لحركة حماس: أن الحركة وفصائل المقاومة سوف تتعامل بجدية وإيجابية مع أي اتفاق على أساس وقف العدوان بشكل دائم والانسحاب الكامل والتبادل للأسرى.

وحول آخر المستجدات فيما يتعلق بالمفاوضات لفت هنية، إلى أن حركة حماس تدير المفاوضات متسلحة بهذا الموقف الذي يمثل إرادة شعبنا ومقاومته الباسلة.