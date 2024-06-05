محافظ كفر الشيخ يشهد احتفالية تكريم الأطفال حفظة القرآن الكريم بقرية إبيانة

كرم 23 طفلًا

شهد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، اليوم الأربعاء، إحتفالية تكريم الأطفال حفظة القرآن الكريم، بقرية إبيانة، بمركز مطوبس، وذلك بمدرسة سعد زغلول، مسقط رأس الزعيم سعد زغلول «السلاملك»، بحضور المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة السابق، وعضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، واللواء حاتم الهيدبى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والشيخ عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمستشار مبروك حجاج، المستشار القانونى لمحافظة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الأزهر والأوقاف، وأهالى قرية إبيانة.

بدأ الحفل بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة من القرآن الكريم، ثم كلمة ترحيب للمستشار محمد حسام الدين، وكلمة وكيل وزارة الأوقاف.

كرم محافظ كفرالشيخ، 23 طفلًا من حفظة القرآن الكريم، حيث جاء فى الترتيب الأول، عمر سعيد حربى، والترتيب الثانى، إيمان حمدى أحمد عبد العليم باشا، والترتيب الثالث، عمرو محمد هلالى، والترتيب الرابع، براء عبد المنعم أحمد محمد جبالى، والترتيب الخامس، مالك مهاب ممدوح أحمد زغلول، بإلإضافة إلى تكريم عددًا من الأطفال الحاصلين على مستويات وترتيبات متنوعة وهما، مامون كمال مامون بلال، حبيبة كريم يحيى محمد العبد، أحمد مسعد أحمد عبد الفتاح بدر، عبد التواب حمد عبد التواب العبد، بشرى حمد عبد التواب العبد، منه أحمد على زايد، جومانة كريم يحيى محمد العبد، بسمة محمد أحمد أحمد إدريس، إسلام محمد أحمد أحمد إدريس، إيمان مسعد أحمد بدر، عاصم أحمد حسن حسن زايد، سلمى أحمد محروس عبدالله، رياض رضا عبد العليم السيد درويش، ملك مجدى أبو عبدالله، آدم محمد مندى على زغلول، أميمة رضا عبد العليم السيد درويش، ندى وليد أحمد أحمد إدريس، وقدم محافظ كفرالشيخ خالص التهنئة للأطفال الفائزين بجوائز حفظ القرآن الكريم، متمنياً لهم دوام التوفيق.

وقال المحافظ أن تكريم حفظة القرآن الكريم يغرس فى نفوس وقلوب النشء عظمة الدين الإسلامى، وما به من معانى سامية، ونشر ثقافة حفظ القرآن الكريم بين الأطفال والشباب، ويساعد على تكوين جيل قادر على حمل رسالة الإسلام، و يعرف قدر الإسلام وسماحته، وتعزيز السلوك والقيم النبيلة، مستشهدًا بقول الرسول صل الله عليه وسلم: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه».

وأشاد بالأطفال المكرمين فى الإحتفالية، وبدورهم فى حفظ كتاب الله تعالى ونشره بين الناس، مشيرًا إلى أهمية حفظ القرآن الكريم فى تربية الأجيال القادمة وتعزيز القيم والمبادئ الإسلامية، مؤكدًا أن مصر بخير طالما بها أمهات وأسر تحرص على حفظ أبنائها كتاب الله، وطالما بها النابغون والحريصون على حفظ القرآن الكريم والتمسك به.

وأضاف المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة السابق، وعضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنه ما تم فى عهد الرئيس خلال الـ 10 سنوات الماضية فى الريف المصرى من تطوير هو إعجاز بكل المقاييس، بجميع القرى التى شملها التطوير على مستوى الجمهورية، ضمن مبادرة حياة كريمة، المشروع الأكبر على مستوى العالم، فقد تحققت الأحلام بقرية إبيانة وجعلها خالية من فيروس سى بالإضافة الى التطوير الذى شمل شبكات الصرف الصحى والمدارس وشبكة الطرق وخدمات توصيل الغاز للمنازل والإنترنت وإنشاء مركز شباب فضلاً عن مدرسة إبيانة والوحدة الصحية استعداداً للتأمين الصحي الشامل.

و قدم محافظ كفرالشيخ، الهدايا التذكارية للأطفال المكرمين، من حفظة القرآن الكريم .

يذكر أن قرية إبيانة بمدينة مطوبس، من أشهر القرى على مستوى محافظة كفرالشيخ، والدلتا، وتقع على مقربة من فرع رشيد حيث يلتقى نهر النيل ببداية البحر المتوسط، وتعتبر مسقط رأس الزعيم الراحل سعد زغلول، قائد ثوررة 1919، وكذلك القاضى أحمد زغلول، قاضى محكمة حادثة دنشواى.

