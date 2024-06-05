اللجنة العليا للتصالح بسوهاج تبحث مستجدات موقف التصالح في مخالفات البناء

ترأس اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام لمحافظة سوهاج، اجتماع اللجنة الفنية العليا للتصالح على مخالفات البناء، للوقوف على ما تم إنجازه بهذا الملف الحيوي، وتذليل أية معوقات، بحضور أعضاء اللجنة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بالمتابعة المستمرة لملف التصالح على مخالفات البناء، وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسير على المواطنين.

وأكد سكرتير عام المحافظة أن سوهاج جاءت في المركز الخامس على مستوى الجمهورية من حيث تلقي عدد طلبات التصالح، حيث وصل عدد الطلبات حتى الآن إلى 18 ألف و 95 طلب، لافتا إلى إصدار 19 نموذج 8 تصالح نهائي على مستوى المحافظة حتى الآن، مؤكدا على تنفيذ توجيهات السيد المحافظ بالعمل على سرعة إنهاء كافة الطلبات وتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين.

جاء ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة للتيسير على المواطنين قررت اللجنة الفنية في اجتماعها توفير سيارة المركز التكنولوجي المتنقل للوصول إلى ذوي الإعاقة وكبار السن الراغبين في التقدم بملفات التصالح بمقر إقامتهم بمختلف مراكز المحافظة .