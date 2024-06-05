لحماية الركاب.. حاجز زجاجي على رصيف مترو الخط الرابع يفتح أتوماتيكيا وقت وصول القطار

لأول مرة في تاريخ خطوط المترو، تعمل الهيئة القومية للأنفاق الان على تنفيذ حاجز زجاجي اتوماتيكي على رصيف المترو في جميع محطات الخط الرابع للمترو لحماية الركاب من اي سقوط على القضبان لأي سبب من الأسباب.

ويعمل الحاجز اتوماتيكي وقت وصول القطار ويغلق اتوماتيكي بعد مغادرة القطار، وذلك يحمي جميع الركاب .

كان قد اعلن الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنه من المقرر تشغيل المرحلة الأولى الخط الرابع لمترو الأنفاق في عام 2027 .

واشار جويلي إلى أن نسبة التنفيذ في المحطات بالمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو وصلت ٨١٪، مشيرا إلى أنه يمتد في المرحلة الأولى من حي الأشجار حتى الفسطاط ويمتد في مرحلة أخرى من 6 أكتوبر للقاهرة الجديدة ويتبادل الخدمة مع الخط السادس من الخصوص للمعادي.

واكد رئيس القومية للأنفاق في مؤتمر صحفي، أن الخط يوفر فرص عمل جديدة وتوفير وقت وجهد وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمناطق التي يمر بها ويتبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة والأول في الملك الصالح، مؤكدا أن المشروع يسع ١.٥ مليون راكب يوميا وهو أقصى استيعاب للخط بعد الاستكمال.

وكشف عن السرعة التشغيلية للخط وهي ٨٠ كيلو في الساعة.