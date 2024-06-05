عودة فترة تخفيف أحمال الكهرباء لساعتين وإلغاء الساعة الإضافية

أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول الانتهاء من إجراءات تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية الذى اقتصر على يوم أمس فقط مثلما كان مقرراً له، في ضوء أعمال الصيانة الوقائية لجزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة عودة الأمور الى طبيعتها وفقا لنظام تخفيف الاحمال الذي كان ساريا من قبل حيث أن هذا الاجراء كان ضرورياً للحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.

وفيما يتعلق بضخ الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة يشار إلى أنه اعتباراً من الغد سيجرى العودة التدريجية لإمدادت الغاز لها عقب ماتم أمس من اجراء مؤقت لتخفيض الإمدادات وتوجيه حصتها من الغاز الى محطات توليد الكهرباء فى ضوء اعمال الصيانة الوقائية للشبكات.