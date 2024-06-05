مقرمشة ولذيذة| طريقة عمل أصابع زينب في المنزل

أصابع زينب من الحلويات الشرقية المفضلة لدى الجميع، فتتميز بمذاقها اللذيذ، ويمكن تحضيرها مقرمشة حسب الرغبة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها في المنزل.



أصابع زينب

طريقة عمل أصابع زينب

المقادير

- دقيق : كوب

- سميد ناعم : 2 كوب

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- اليانسون : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- الخميرة الفورية : ملعقة صغيرة

- سكر : ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ماء دافئ : نصف كوب (للعجن)

- شربات : حسب الحاجة

- الزيت : غزير (للقلي)





طريقة التحضير

اخلطي الدقيق، والسميد، والخميرة، والسكر، واليانسون، والملح، والبيكنج باودر في وعاء.

أضيفي زيت الزيتون وقلبي بأطراف الأصابع حتى يصبح المزيج كالفتات.

أضيفي الماء بالتدريج مع العجن باليد حتى يصبح قوام العجينة ليّن وناعم.

اتركي العجين لمدة 15 دقيقة حتى يرتاح.

اصنعي كرات صغيرة من العجين ثم مرري الكرات عبر المبشرة لعمل شكل للكرات.

سخني الزيت في قدر عميق على النار حتى يسخن.

أضيفي الكرات وقلبيها لعدة دقائق حتى تتحمر وتصبح ذهبية.

ارفعي الكرات وضعيها في الشيرة الباردة ثم ضعيها في طبق وقدميها.