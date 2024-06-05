مدبولي وعبدالغفار يتفقدان جناح شركة سيمنز هيلثنيرز خلال فعاليات المعرض الطبي الإفريقي

زار رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، جناح سيمنز هيلثنيرز برفقة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، حيث كان في استقبالهم كل من السيد فيفيك كانادي، الرئيس التنفيذي لسيمنز هيلثنيرز في الشرق الأوسط وأفريقيا، المهندس عمرو قنديل، المدير التنفيذي لشركة سيمنز هيلثنيرز في مصر، والسيد ضياء الشناوي، رئيس قطاع المبيعات بالشركة، حيث استعرضت الشركة أحدث مشاريعها الداعمة للمبادرات الرئاسية والتى تستهدف الوصول بأفضل أساليب الرعاية الصحية في مصر وأفريقيا، ومن بينها إطلاق معمل محاكاة الأشعة في الإسماعيلية، المجهز بأحدث أجهزة محاكاة الأشعة المقطعية (CT) والرنين المغناطيسي (MRI) من سيمنز هيلثنيرز، وغرفة الواقع الافتراضي وغرفة الفحص بالموجات فوق الصوتية، بهدف توفير تجارب عملية للطلاب وضمان بيئة ملائمة للتدريب العملي وتطوير المهارات من خلال أكاديمية سيمنز هيلثنيرز مصر، وكذلك استعرضت الشركة مشروع ميكنة المعامل المركزية التي سيتم تنفيذها في مدينة بدر، وستوفر نظام أتمتة متطور لتحسين وتبسيط العمليات، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وتقليل الأخطاء البشرية وتسريع أوقات التنفيذ.

حيث أعلنت سيمنز هيلثنيرز، الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا الطبية عن مشاركتها في الدورة الثالثة من معرض صحة أفريقيا (Africa Health ExCon)، والذي يقام في الفترة من 3 إلى 6 يونيو 2024، في مركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بالقاهرة، وتأتي الدورة الثالثة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بتنظيم من هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، حيث يعتبر الحدث منصة رئيسية لعرض الابتكارات العالمية في الرعاية الصحية وتعزيز تبادل المعرفة في قطاع الرعاية الصحية بإفريقيا.

أعرب فيفيك كانادي، الرئيس التنفيذي لسيمنز هيلثنيرز في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن سعادته قائلاً: “يسعدني حضور مؤتمر ومعرض صحة أفريقيا Africa Health ExCon للمرة الأولى وإتاحة الفرصة لي للقاء دولة رئيس الوزراء. نلتزم في شركة سيمنز هيلثنيرز دائمًا بدعم الحكومة المصرية في مبادراتها في مجال الرعاية الصحية وتعزيز التعاون الذي يدفع الابتكار وتحسين رعاية المرضى في جميع أنحاء المنطقة”.

وخلال النسخة الحالية من المعرض، تقدم سيمنز هيلثنيرز مصر مجموعة من أهم المنتجات والحلول التكنولوجية الحديثة حيث سيتاح للزوار استكشاف أحدث الابتكارات في التصوير المقطعي المحوسب (CT) والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) والموجات فوق الصوتية وتصوير الأشعة السينية والتصوير الجزيئي وحلول المختبرات، ولأول مرة سيتم الكشف عن جهاز الرنين المغناطيسي الجديد 1.5T "MAGNETOM Flow"، الذي يتم تقديمه لأول مرة في مصر والذي يتميز بقدراته على العمل بدون استخدام الهيليوم تقريبا، مما يقلل من تكاليف التشغيل والتأثير البيئي، كما يوفر هذا الجهاز جودة تصوير استثنائية للتشخيص الدقيق في التطبيقات السريرية المختلفة مع تعزيز راحة المريض، كما أنه مدعوم بتكنولوجيا صديقة للبيئة مع استهلاك أقل للطاقة بنسبة 30-40٪، مما يعكس التزام سيمنز هيلثنيرز بتطبيق معايير الاستدامة في الرعاية الصحية.

كما استعرضت الشركة أحدث تقنيات التصوير المقطعي المحوسب مزدوج المصدر مع جهاز "SOMATOM Pro.Pulse" الذي يقدم دقة تصوير غير مسبوقة، وجهاز "MOBILETT Elara Max" للتصوير بالأشعة السينية المتنقلة المصمم للتصوير عالي الدقة مع مرونة تنقل استثنائية، بالإضافة لأبرز التطورات في تكنولوجيا الموجات فوق الصوتية، بما في ذلك "ACUSON Sequoia" و"ACUSON Redwood" و“ACUSON Juniper”.

ودعما لتكنولجيا المختبرات ستقدم الشركة مجموعة التشخيصات المخبرية الخاصة بها، بما في ذلك "Atellica CI Analyzer"، المصمم لتقديم نتائج تشخيصية دقيقة وموثوقة، مما يبرز التزامها بتحسين دقة التشخيص ونتائج المرضى.

وقد أعرب عمرو قنديل، المدير التنفيذي لشركة سيمنز هيلثنيرز مصر، عن بالغ سعادته بالمشاركة بالحدث، قائلاً: "نحن سعداء بالمشاركة في الدورة الثالثة من معرض صحة أفريقيا (Africa Health ExCon)، وهو حدث يجمع المجتمع الصحي العالمي لمشاركة الابتكارات والتعاون المشترك، كما تؤكد مشاركتنا التزامنا بتطوير الرعاية الصحية في مصر وأفريقيا من خلال التكنولوجيا المتقدمة والتعليم، حيث نتطلع إلى عرض أحدث ابتكاراتنا والتفاعل مع المهنيين الصحيين من جميع أنحاء أفريقيا."

وستقوم أكاديمية سيمنز هيلثينيرز بتقديم عدد من الدورات التدريبة المعتمدة في التعليم الطبي المستمر CME، بجانب حلقة نقاشية وبودكاست بعنوان "التغلب على تحديات صناعة الرعاية الصحية"، بمشاركة استشاري الرعاية الصحية كريم الزرقاني، وبالإضافة إلى ذلك، ستوفر الأكاديمية نموذج محاكاة لمختبر القسطرة لتجربة آمنة ودقيقة في إجراءات الأعصاب والتصوير التدخلي، حيث تتيح هذه الحلول المبتكرة للأطباء استكشاف أساليب جديدة للتدخل قبل تطبيقها على المرضى الفعليين. ودعما لجهودها في أفريقيا، ستقدم سيمنز هيلثينيرز مصر برنامجًا تدريبيًا لمدة أربعة أيام من 2 إلى 5 يونيو، حيث يشمل تدريباً مكثفاً على التقنيات والحلول المتقدمة لوفود من الدول الإفريقية والشرق الاوسط، تأكيدًا على التزام الشركة بتمكين الكادر الطبي حول أفريقيا وتحسين نتائج المرضى بالعموم.

ومن المتوقع أن تجذب نسخة ذلك العام من المعرض أكثر من 500 عارض وأكثر من 60,000 زائر من أكثر من 100 دولة تحت شعار "بوابتك إلى الابتكار والتجارة"، حيث يهدف الحدث إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للرعاية الصحية وتوفير منصة فريدة للكيانات الطبية العالمية لمشاركة الخبرات ودفع القطاع الطبي للأمام.

