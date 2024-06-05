صحة سوهاج: ضبط 2.5 طن أرز ومكرونة و500 لتر زيت فاسد

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج تحت إشراف الدكتور محمود مسلم مدير ادارة مراقبة الاغذية حملة مكبرة ومكثفة على مركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوهاج عقب ورود معلومات عن وجود كميات كبيرة من الأرز المغشوش ومجهول المصدر وعلى الفور تحركت فرق الضبط بقيادة عبد الرؤف المغربي مراقب عام الأغذية بالمديرية وروماني نعيم ومينا عادل والسيد حمدان مفتشي الأغذية بمكتب اغذية طهطا لرصد وضبط تلك المخالفات .



وذلك استمرارا لجهود إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج والحملات المتواصلة على جميع مراكز المحافظة وفي اطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، وتعليمات الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وتحت إشراف الدكتورة غادة احمد مدير عام الطب الوقائي بسوهاج .

أسفرت الحملة عن ضبط مايقرب من 2.5 طن من الارز والمكرونة مغشوشة ومجهولة المصدر ومايقرب من 500 لتر زيت مغشوش ومجهول المصدر قبل طرحها بالاسواق .

وشن فريق مراقبة الأغذية بمركز ومدينة اخميم شرق محافظة سوهاج بقيادة زكريا سرور مراقب عام الأغذية ومصطفى محمود رئيس مكتب أغذية أخميم ومحمود سلامة مفتش مكتب اغذية أخميم حملة مكبرة أسفرت عن ضبط مايقرب من 2400 زجاجة مياه غازية مايعادل 670 لتر من المشروبات الغازية مجهولة المصدر قبل طرحها بالاسواق، وتم سحب العينات اللازمة لعملية الضبط وتم إرسال المحاضر الى النيابة العامة لتأييد عملية الضبط وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

ومن جانبه قال الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن حملات مراقبة الأغذية مستمرة على جميع مراكز المحافظة لضبط المخالفين وأن صحة المواطن خط احمر

تأتي تلك الحملات تنفيذاً لتعليمات الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة وخطة إداره مراقبة الأغذية بالمديرية و جاري الإستمرار في الحملات لضمان وصول غذاء آمن لجمهور المستهلكين .