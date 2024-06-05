توزيع 12 ألف كيلو مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بجنوب سيناء

قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، توزيع كميات كبيرة من السلع الغذائية واللحوم، على الأسر الأكثر احتياجًا بجميع مدن المحافظة مجانًا؛ بهدف التخفيف من أعباء المعيشة تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

توزيع كميات كبيرة من السلع الغذائية واللحوم علي المواطنين..

وأن إجمالي كمية المواد الغذائية المقرر توزيعها بلغت 12 ألفًا و 350 كيلو، بواقع 1000 كيلو سكر، و 3400 كيلو مكرونة، و1000 كيلو أرز، و4000 كيلو زيت، و1750 كيلو دجاج، و1200 كيلو لحمة، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يجري التوزيع بداية من يوم الخميس الموافق 6 يونيو الجاري، وفقًا لمعايير محددة بمجالس المدن.

كما أنه سيجري إطلاق المبادرة تحت شعار "توزيع السلع الغذائية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا"، والمبادرة تستهدف هذه الأسر بالمدن، وجرى توزيع المواد الغذائية على المدن طبقًا للكثافة السكانية الخاصة بكل مدينة، بواقع 2400 كيلو بمدينة طابا، بينهم 350 كيلو مكرونة، و800 كيلو سكر، و 800 كيلو أرز، و300 زيت، و100 كيلو دجاج، و50 لحمة، وفي مدينة نويبع 2970 كيلو مواد غذائية متنوعة "1000 سكر، و1000 أرز، و300 مكرونة، و400 زيت، و150 دجاج، و125 لحمة".

بينما بلغ إجمالي كمية المواد الغذائية الخاصة بمدينة سانت كاترين 2550 كيلو بواقع "800 سكر، و800 أرز، و400 زيت، و300 مكرونة، و150 دجاج، و100 لحمة"، و2975 كيلو مواد غذائية بمدينة دهب، بواقع "1000 سكر، و1000 أرز، و400 زيت، و300 مكرونة، و150 دجاج، و125 لحمة"، و3500 كيلو مواد غذائية بمدينة شرم الشيخ، بواقع "1300 سكر، و1300 أرز، و350 زيت، و300 مكرونة، و150 دجاج، و100 لحمة".

وأشار إلى أن إجمالي كمية المواد الغذائية الخاصة بمدينة أبورديس بلغت 2700 كيلو، بواقع "800 سكر، و800 أرز، و450 زيت، و300 مكرونة، و200 دجاج، و150 لحمة"، و 2700 كيلو بمدينة أبوزنيمة بواقع "800 سكر، و800 أرز، و450 زيت، و350 مكرونة، و150 دجاج، و150 لحمة".

و أن إجمالي الكمية الخاصة بمدينة رأس سدر بلغت 5250 كيلو، بواقع "1750 سكر، و1750 أرز، و600 زيت، و600 مكرونة، و350 دجاج، و200 لحمة"، و إجمالية كمية المواد الغذائية بمدينة طور سيناء بلغ 5300 كيلو، بواقع "1750 سكر، و1750 أرز، و650 زيت، و600 مكرونة، و350 دجاج، و200 لحمة".