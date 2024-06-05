محافظ جنوب سيناء يكرم الشيخ سليمان جمعة عضو تنسيقية شباب الأحزاب

قام اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بتكريم الشيخ سليمان جمعة عضو تنسيقية الاحزاب والسياسيين بجنوب سيناء، وذلك خلال استقبال المحافظ له بمكتبه بمدينة شرم الشيخ.

وجاء التكريم لمشاركته الفعالة في كافة الفعاليات الاجتماعية والمناسبات القومية مما ساهم في ظهور المحافظة بالمظهر اللائق والمشرف أمام ضيوفها وزائريها .

تكريم حسام الشاعر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية

وفي سياق أخر - شهد اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، الاحتفالية العالمية التي أقيمت تحت رعايته بمدينة شرم الشيخة ونظمها الاتحاد الإفريقي الأسيوي للسياحة والتنمية والتكنولوجيا AFASU لتكريم حسام الشاعر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

بحضور اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور حسام درويش رئيس الاتحاد الإفريقي الأسيوي للسياحة والتنمية لتسليم حسام الشاعر جائزة "أفضل قائد" في التنمية السياحية، ويأتي فوز الشاعر بالجائزة علي مستوى 102 دولة آسيوية وأفريقية و ضم الحفل أعضاء الاتحاد الأفريقي الأسيوي و عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال.

وأوضح رئيس الاتحاد، أن ترشيح حسام الشاعر للجائزة يأتي بعد الإنجازات الملحوظة والملموسة التي قام بها، في مجال التنمية السياحية والتنمية المجتمعية المستدامة والتميز في القيادة والتطوير.

وجاء فوز الشاعر بالجائزة بعد تصفية نهائية و منافسة مع سليم الزغل من تونس الشقيقة أحد ولفت رئيس الاتحاد الافرواسيوي إلى شخصية حسام الشاعر وكيف ساهمت بشكل إيجابي ومؤثر في تطوير السياحة المصرية، مما أدى إلى زيادة اهتمام السياح بمصر، مشيداً بمساهمته السياحية العملاقة والتي تتميز بالفكر المتجدد في الإدارة السياحية المتخصصة.