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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

الفائزون بجوائز الدولة في ضيافة منى الشاذلي الخميس المقبل

بوابة الوفد الإلكترونية

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي الفائزين بجوائز الدولة هذا العام، في حلقة خاصة من برنامجها "معكم منى الشاذلي"، والمقرر إذاعتها مساء الخميس المقبل على قناة ON.

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وخلال الحلقة تستقبل الشاذلي الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق، الفائز بجائزة النيل في فرع العلوم الاجتماعية، الذي أعرب عن سعادته بنيل واحدة من أرفع الجوائز المصرية، معتبرا أنها تتويجا لمسيرة كبيرة في خدمة الثقافة المصرية.

كما يظهر المخرج محمد فاضل متحدثًا عن كواليس تلقيه خبر الفوز بجائزة النيل في الفنون، ويسرد تفاصيل لا تنسى طيلة 50 عاما من التألق في عالم الدراما والسينما.

 

ويحكي الدكتور حسين حمودة أستاذ النقد الأدبي، الحاصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب، عن تفاصيل علاقته بالأديب العالمي نجيب محفوظ، وأنه لم ينس فضل أساتذته في كلية الآداب قسم اللغة العربية، وكيف تأثر بطه حسين وهو لم يزل طالبا بالإعدادية.

ويقول سعيد شيمي مدير التصوير الأشهر في السينما المصرية، والفائز بجائزة الدولة التقديرية في الفنون، إن الجائزة بمثابة تاج فوق رأسه، وأنه حصد جوائز عدة طوال مسيرته، لكن تبقى الجائزة الأخيرة هي الأهم في مسيرته.

 

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