بالأسماء إصابة 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة بترعة بقنا

أصيب ١٤ شخصًا، مساء اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة كبوت داخل ترعة بقرية الخطارة، التابعة لمركز نقادة، غربي محافظة قنا.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك مدير أمن قنا إخطارًا يفيد، بإصابة ١٤ شخصا فى حادث انقلاب سيارة بترعة بمركز نقادة بمحافظة قنا.

وأسفر الحادث عن إصابة كلآ من، عدلية حمدان حامد، ٤٢ عامًا، وعبد الناصر تهامي محمد، يبلغ من العمر ٤٩عامًا، ونجية سليمان حسب الله، تبلغ من العمر٦٦ عاماً، ومصري قديس يوسف،٣٩ عامًا، وعطيات محمود محمد، ٤٨ عامًا، ومروان عبد العال أحمد، ٢٣ عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقري، دعاء عابد سعيد،٣٤ عامًا، وجنى محمد حمدي، ٩ أعوام، ومروة إسماعيل أحمد،٤٠ عامًا، وأمال عثمان باسط،٣٣ عامًا، وحنان عبدالناصر إبراهيم،١٩ عامًا، وحسن محمد إبراهيم، ١١ عاماً ، وأحمد حسن أحمد، عامين، وحسن حمدان على ٦ أعوام .

جرى نقلهم جميعاً إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.