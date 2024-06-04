حبس راقصة شهيرة بتهمة نشر الفسق والفجور

أمرت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، بحبس راقصة شهيرة بتهمة نشر الفسق والفجور، والتحريض على ارتكاب الرذيلة، والظهور في مقاطع فيديو مخلة بالآداب، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، تفاصيل جديدة، 4 أيام على زمة التحقيقات.

أفادت التحقيقات العثور داخل هاتف الراقصة، على مقاطع إباحية تظهر فيها الراقصة، واعترفت بظهورها في تلك المقاطع المنافية للآداب.

وكشفت التحقيقات، أن الراقصة المتهمة الشهيرة، ظهرت في عدة مقاطع فيديو مع التيك توكر كروان مشاكل، تدعو فيها لممارسة الإباحية، وقامت بتسجيل عدة جلسات تصوير مخلة.

القبض على الراقصة في الجيزة

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الراقصة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، من مواليد محافظة كفر الشيخ بمركز الحامول، وتقطن مع والدتها وشقيقتها.