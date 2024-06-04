وزير الشباب والرياضة يشهد المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق شعلة المؤتمر 43 للحركة الكشفية في مصر

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ..

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق شعلة المؤتمر الثالث والأربعون للحركة الكشفية في مصر، وكذلك ترتيبات استضافة مصر للمؤتمر الكشفى العالمى الثالث والأربعين ومنتدى الشباب الكشفى العالمى الخامس عشر(2024)، بمشاركة 2000 كشاف من 174 دولة، خلال الفترة من 17 وحتى 23 أغسطس القادم، كأحد أهم الفعاليات الكشفية على مستوى العالم والذي يجتمع فيه قادة الحركة الكشفية من مختلف دول العالم.



بحضور السيد/ أحمد الهنداوي الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية، الدكتور هاني عبد المنعم الامين العام للمنظمة الكشفية العربية والدكتور محمد عمر المفوض الدولي للكشافة المصرية والمدير التنفيذي المؤتمر، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.



استعرض المعنيين خلال فعاليات المؤتمر الصحفي؛ عن فيديو توثيقي للحدث، وكذلك التحضيرات الجارية لاستضافة هذا المؤتمر الكشفي العالمي والبرامج والأنشطة المخطط لها خلاله.، وذلك كتقليد كشفي راسخ يرمز إلى نقل روح الحركة الكشفية وقيمها من جيل إلى الأجيال القادمة، والذي يعكس الاهتمام الحكومي والمجتمعي بالحركة الكشفية وأهميتها في تربية وتنمية شباب الوطن.



في كلمته، أعلن وزير الشباب والرياضة عن رعاية السيد الرئيس لهذا الحدث ودعم الحكومة لضمان نجاح ممثلي الكشافة في جميع أنحاء العالم.، قائلًا: "إن الكشافة في مصر تعزز القيم الأساسية مثل القيادة والعمل الجماعي وخدمة المجتمع بين الشباب، ومن خلال دعم الكشافة، فإننا نستثمر في تطوير قادة المستقبل الذين سيساهمون بشكل إيجابي في مجتمعنا وأمتنا، وكل الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ علي جمعه علي دعمه ومتابعته الدوؤية للمؤتمر، وكذلك الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، وكافة السادة المعنيين بالحركة الكشفية وقيادات الشباب والرياضة".



وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة المختلفة والتأهيل نحو المشاركة السياسية الفعالة وتعظيم استثمار الأوقات الحرة، بالإضافة إلى غرس القيم المميزة للشخصية المصرية والانتماء وتوسيع مشاركة الشباب في الحياة العامة ورعاية الموهوبين والمبتكرين علمياً بما فيه خدمة النشء والشباب والمجتمع، مع التأكيد على أن هذه الأنشطة تمثل عملية تربوية شاملة تتطلب تعاون كافة الأجهزة المعنية بالدولة.



ولفت وزير الشباب والرياضة، إلي تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لضمان نجاح المؤتمر، مشيراً إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لإخراج هذا الحدث العالمي في أبهى صورة، قائلًا: "إن هذا المؤتمر سيسهم في تعزيز العمل الكشفي في مصر والمنطقة العربية، ونشر قيم السلام والصداقة والتسامح بين الشباب".



وأضاف الوزير ، أن جميع أجهزة الدولة تعمل فى تكاتف وتضافر لإخراج المؤتمر فى أبهى صورة، وهو ما ظهر خلال جميع الأحداث الرياضية والشبابية التى نظمتها مصر خلال الفترة الماضية وجعلتها مركزا عالميا للأنشطة الشبابية والرياضية لما تقدمه من امكانات وقدرات تنظيمية مميزة.



مؤكدًا:" إن المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين سيمثل فرصة عظيمة للشباب المصري للتعرف على الثقافات المختلفة من مختلف دول العالم، وتبادل الخبرات والتجارب الكشفية"، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر سيساهم في تعزيز العمل الكشفي في مصر والمنطقة العربية، ونشر قيم السلام والصداقة والتسامح بين الشباب.



وأعرب عن تطلعه إلى أن يكون المؤتمر ناجحًا على جميع الأصعدة، وأن يترك بصمة إيجابية في تاريخ الحركة الكشفية العالمية، نظراً لتضافر جميع الجهات المعنية والعمل على قدم وساق لضمان استضافة مصر للمؤتمر بأفضل صورة ممكنة.



وتوجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالشكر والتقدير والامتنان إلي السيد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، علي استجابته لتغيير اسم الشارع المتواجد به مقر الاتحاد العام للكشافة والمرشدات في منطقة رمسيس ليصبح "شارع الكشافة"، وكذلك كافة الجهات الكشفية في مصر، بالتعاون والتنسيق مع محافظة القاهرة، بتغيير الهوية البصرية.



وقال أحمد الهنداوي، الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية: "إننا نحتفل بالمؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين باعتباره لحظة محورية في التاريخ الكشفي، ونؤكد من جديد التزامنا بتمكين الشباب وإدماجهم والتنمية المستدامة، وتشكيل الاستراتيجية المستقبلية للحركة الكشفية. مع كل التحديات والانقسامات التي نراها في العالم، فإن للحركة الكشفية دور فريد تلعبه لتقديم تجارب تعليمية تحويلية لملايين الشباب ومعالجة أهداف التنمية المستدامة"



وذكر الدكتور محمد عمر المفوض الدولي للكشافة المصرية والمدير التنفيذي المؤتمر: "نحن متحمسون للغاية ويشرفنا استضافة المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين 2024. يمثل هذا الحدث فرصة فريدة لعرض ثقافة مصر وتراثها الغني مع الكشافة من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات وتعزيز الصداقات والنهوض بالحركة الكشفية في كل أنحاء العالم.

وعبر الدكتور محمد الرفاعي المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، عن شكره وتقديره لكافة الجهود المبذولة من إنجاح المؤتمر الكشفي العالمي ، وفي مقدمتهم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والسادة القائمين علي العمل في مصر.



فيما تحدث الدكتور خالد العيسوي رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات عن دعم ودور للدولة المصرية في تنظيم المؤتمر العالمي، باعتباره مصر مركز فاعل وقوة كبري في تنمية الشباب.



والمؤتمر هو أعلى هيئة إدارية للحركة الكشفية العالمية، وينعقد كل ثلاث سنوات، ويعد هذا التجمع منصة حيوية للأعضاء من 174 دولة لتشكيل الحركة الكشفية في جميع أنحاء العالم. وستكون الرؤية الجديدة للحركة الكشفية خلال العقد المقبل من بين المقترحات التي سيتم الموافقة عليها في المؤتمر. ومن المتوقع أن تتميز الرؤية الجديدة بزيادة التركيز على توفير تجارب تعليمية مبتكرة وتحويلية لعدد أكبر من الشباب على مستوى العالم والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وباعتباره الجمعية العامة للحركة الكشفية العالمية، فإن المؤتمر له دور فعال في تحديد الاتجاه الاستراتيجي لأكبر حركة شبابية تعليمية. سينتخب المؤتمر أعضاء جدد في اللجنة الكشفية العالمية، ويعترف بالدول الجديدة التي انضمت إلى الحركة الكشفية العالمية، ويتبنى السياسات ويختار الدول المضيفة المستقبلية للأحداث الكشفية الكبرى مثل المخيم الكشفي العالمي، ولقاء الجوالة الكشفي العالمي والمضيف التالي المؤتمر الكشفي العالمي.



قبل قمة الأمم المتحدة للمستقبل المرتقبة في سبتمبر، ستنضم نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، السيدة أمينة محمد، إلى المؤتمر وتشارك في حوار بين الأجيال مع قادة الكشافة وممثلي المنظمات الشبابية الكبرى، وسيوفر المؤتمر أيضًا منصة للمنظمات الكشفية لتبادل الأفكار ومواجهة التحديات والتعاون في القضايا العالمية وتعزيز الشراكات والتحالفات الجديدة للتعاون المستقبلي.



وقبيل انعقاد المؤتمر الصحفي، اجتمع اللدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر الكشفي العالمي، وكذلك لجنة الإتصال الحكومي، للتأكيد علي أخر ترتيبات استضافة مصر للمؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين، خلال الفترة من (١٧-٢٣) أغسطس القادم، بحضور مجموعة العمل التنفيذية بالوزارة والجهات المعنية

حيث تم خلال اجتماع لجنة الإتصال الحكومي؛ استعراض ما تم عرضه بالاجتماعات السابقة، والاستماع إلي مداخلات السادة ممثلي الوزارات والجهات الحكومية، وتعقيب السيد الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية، وفي اجتماع اللجنة العليا المنظمة؛ تم استعراض كافة التفاصيل اللوجستية التي تمت علي كافة الأصعدة والمستويات.





