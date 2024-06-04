نائب محافظ البحيرة تعتمد المخططات التفصيلية لـ 3 قرى

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، المخطط التفصيلي لـ 3 قرى بنطاق 3 مراكز، وذلك على النحو التالي:

اعتماد المخطط التفصيلي لقرية حراء التابعة للوحدة المحلية لقرية بغداد بمركز بدر ، إعتماد المخطط التفصيلي لقرية سنطيس التابعة للوحدة المحلية لقرية دسونس أم دينار بمركز دمنهور، إعتماد المخطط التفصيلي لقرية الدواجن التابعة للوحدة المحلية لقرية محمد متولى الشعراوى بأبو المطامير .

وأكدت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية وعرض جميع التظلمات المقدمة من المواطنين خلال الفترة القانونية وتم البت فيها من خلال لجنة المخططات التفصيلية المشكلة بالقرار رقم 1093 لسنة 2016، وذلك وفقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما للعمل بموجبهم قانوناً، وذلك تيسيراً على المواطنين ومنعاً لظهور العشوائيات حرصاً على الصالح العام.

وأشار إلى أنه قد تم التصديق مع الوحدات المحلية المختصة وتم إعتمادها في ضوء المخططات الإستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

يأتي ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، وإستيعاب الزيادة السكانية وإستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة.