محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77.4%

اعتمد اللواء عمرو حتفي محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، وذلك بحضور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إذ أتاحت المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر بالاسم ورقم الجلوس أمام الطلاب.

وأكد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر، الأحمر أن نسبة النجاح في مدارس البحر الاحمرالإعدادية العامة 77.4% ونسبة نجاح الإعدادية المهنية 80.7%.

كما اعتمد محافظ البحر الأحمر نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع 78%، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100%.

وكان هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، قد تفقد أعمال التقدير والتصحيح لأوراق الإجابة بمقار لجان تقدير الشهادة الإعدادية بمبني مدرسة محمد الطيب التجريبية للنصف الثاني من العام الدراسي

حيث تتم أعمال التصحيح لجميع المواد



وتفقد أعمال التصحيح والتقدير

أشاد وكيل الوزارة بالجهد المبذول من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير، وانتظامهم في العمل داخل اللجان، مؤكداً على ضرورة مراعاة الدقة والإنضباط في العمل تجنباً للأخطاء لصالح جميع أبنائنا الطلاب، مشيراً إلي عدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب، فنحن جميعاً نضعهم نصب أعيننا

ووجه بالإلتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، بالإضافة إلى التأكيد على عدم إستخدام الهاتف المحمول والتدخين داخل اللجان

وإتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، مع الإهتمام بنظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة

وقام وكيل التعليم بإعطاء بعض التعليمات الخاصة بأعمال الكنترول، وتوفير نماذج الإجابة لكل مادة حيث قام بمراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح، ورصد كل جزئيات الأسئلة، وكذلك تفقيط الدرجات بصورة واضحة على كراسات الإجابة

وصرح وكيل الوزارة، أن لجان التقدير بدأت أعمالها يوم 24 مايو واستمرت حتى الإنتهاء من جميع كراسات الإجابة، تتولى بعدها لجنة النظام والمراقبة أعمالها من حيث الرصد الورقي والالكتروني والمراجعات النهائية، وإستخراج النتائج تمهيداً لتجهيز النتيجة للإعتماد من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر



