تموين الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد القصوي تزامنا مع عيد الأضحى

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الإسكندرية، درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ومتابعة أي مشكلات تطرأ أولًا بأول، وذلك من خلال توفير كميات كبيرة من اللحوم وضخها في الأسواق بأسعار مناسبة، وتشديد الرقابة على السلع لضمان سلامتها والحفاظ على صحة المواطنين، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام المديرية لمتابعة أعمال الإدارات وفرق عمل الرقابة.

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام، إن المديرية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل الوزارة بالإسكندرية، أعدت خطة متكاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك تشمل العديد من المحاور منها توفير اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة بجميع منافذ التموين بالمحافظة، حيث تعرض المجمعات الاستهلاكية لحوم شمبرى بسعر الكجم ٢٨٥ جنيها، ولحوم جيبوتي سعر الكجم ٣٣٥ جنيها، ولحوم ضأن مجمد أرجواي سعر الكجم ٣٣٥ جنيها، ولحوم ضأن مبرد سعر الكجم ٣٦٠ جنيها، ولحوم هندي مجمد سعر الكجم ٢٢٠ جنيها.

" الجمعيات الاستهلاكية توفر السلع الغذائية "

وأضاف القلش أن المجمعات الاستهلاكية توفر جميع السلع الغذائية الرئيسية والأساسية بأسعار تنافسية من الدواجن والأسماك والأرز والمكرونة والسكر والزيوت والسمن والصلصة والدقيق والشاي والصابون والمنظفات وغيرها من السلع

متابعة عمل المخابز

وأشار القلش، إلى أنه تم توجيه جميع الإدارات التموينية بمراجعة أرصدة المخابز من الدقيق البلدي والتأكد من مواعيد عمل المخابز خلال فترة العيد وتحديد نسبة المخابز التي ستحصل على تصريح بإجازات خلال أيام العيد بحيث لا تؤثر على توافر الخبز البلدي المدعم للمواطنين دون ازدحام أو تكدس.

تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق

وأكد معاون وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، على تكثيف الحملات التموينية على مدار اليوم في الأسواق العامة والسلاسل التجارية ورصد أي نقص في السلع الغذائية والتأكد من توافرها وسلامتها وحماية المواطنين من الغش التجاري والتدليس.

غرفة عمليات مركزية

ولفت إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام المديرية لمتابعة أعمال الإدارات وفرق عمل الرقابة، وذلك لضمان سير العمل بكفاءة والتصدي لأية مشكلات والتعامل معها.

وأعلن المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى والمتحدث الرسمى باسم مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن المديرية بقيادة المهندس أحمد ابراهيم وكيل الوزارة قد استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

واعتمدت خطة استقبال عيد الأضحى المبارك على عدة محاور تموينية رئيسية، حيث تم توفير اللحوم الطازجة و المبردة والمجمدة بجميع منافذ التموين بالمحافظة ،حيث تعرض المجمعات الاستهلاكية لحوم شمبرى سعر الكجم 285 جنيها.

لحوم جيبوتى سعر الكجم 335 جنيها ولحوم ضأن مجمد أرجواى سعر الكجم 335 جنيها ولحوم ضأن مبرد سعر الكجم 360 جنيها

لحوم هندى مجمد سعر الكجم 220 جنيها ،وتوافر الدواجن المحلية و البرازيلى المجمدة بأسعار حسب الوزن , دواجن محلية مجمدة وزن واحد كجم بسعر 100 جنيه، دواجن برازيلى مجمدة وزن واحد كجم بسعر 135 جنيها,صدور دواجن وزن 450 جم 110جنيها,وراك دواجن وزن 900 جم 110 جنيهات، بط العابد سعر الكجم 120جنيها

وأكدت توافر جميع السلع الغذائية مثل الأرز و المكرونة و السكر و الزيوت و السمن و الصلصة و الدقيق و الشاى و الصابون و المنظفات و غيرها بكميات و غيرة و اسعار تنافسية، زيت عبوة واحد لتر 80جنيها ,زيت عبوة 800 مللى 65 جنيها,زيت عبوة 700 مللى 60جنيها ,أرز عبوة واحد كجم 32 جنيها

وتم توجيه جميع الإدارات التموينية بمراجعة أرصدة المخابز من الدقيق البلدى خلال هذه الفترة و التأكد من مواعيد عمل المخابز خلال فترة العيد و تحديد نسبة المخابز التى ستحصل على تصريح بإجازات خلال فترة العيد بحيث لا تؤثر على توافر الخبز البلدى المدعم للمواطنين بدون ازدحام أو تكدس

وشدد وكيل الوزارة، على التأكد من توافر السلع التموينية لدى البقالين التموينيين و منافذ مشروع جمعيتى لسهولة الحصول على المقررات التموينية المدعمة للمواطنين

وتم تكليف إدارة التجارة الداخلية بتكثيف المرور على محطات وقود السيارات و مستودعات البوتاجاز لتوفير احتياجات المواطنين من الوقود و سلعة البوتاجاز بالاسعار المقررة و المعلن عنها

من جانب آخر شن حملات تموينية يومية صباحية و مسائية على الأسواق العامة والسلاسل التجارية ورصد اى نقص في اى سلعة غذائية وغير غذائية والتأكد من توافر السلع من الخضر و الفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك بأنواعها بحيث يكون معلن عن اسعارها بوضوح للمواطنين و كذلك حيازة أصحاب الأنشطة الغذائية شهادات صحية حفاظا على صحة المواطنين والتأكد من صلاحية السلع ومصدرها حماية للمواطنين من الغش التجاري و التدليس.