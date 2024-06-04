"مفترق طرق" الأعلى مشاهدة على منصة إلكترونية شهيرة

حققت الحلقات الثلاثة الأولى من مسلسل “مفترق طرق” بطولة هند صبري، إياد نصار، نجاحا كبيرا وإشادات نقدية وجماهيرية ما جعلهه ضمن الأعلى مشاهدة على منصة شاهد الإلكترونية.



يعد “مفترق طرق” التجربة الأولى للفنانة هند صبري، في تقديم أحد الأعمال المقتبسة، والمأخوذ عن مسلسل the good wife's والذي يتكون من ٤٥ حلقة.



ويقدم النسخة العربية كرؤية درامية السيناريست شريف بدر الدين و وائل حمدي ويخرجها محمد يحيى مورو بإشراف المخرج احمد خالد موسى.

ويشارك في العمل مجموعة من النجوم منهم اياد نصار و جومانا مراد وماجد المصري هدى المفتي مع على الطيب ونهى عابدين وليلى عز العرب .



تدور أحداث المسلسل حول السيدة أميرة التي تفاجأ بعد مضي 15 عاماً من تكريس حياتها لأسرتها، بفضيحةٍ من العيار الثقيل يتعرّض لها زوجها دون سابق إنذار، مما يهدد منصبه العام الذي يشغله ويهزّ كذلك أركان حياتها الزوجية والعائلية على حدٍّ سواء.

وهنا تتجلى صلابة أميرة كزوجة مخلصة وأم متفانية فتبرز مرونتها في تحمل الأعباء التي تلقى على عاتقها فجأةً، وذلك في خضم رحلةٍ نفسية وعاطفية عميقة تخوضها لإعادة اكتشاف ذاتها، وسط أمواج متلاطمة من المفاجآت والصراعات التي تقلب حياتها رأساً على عقب.

أبطال «مفترق طرق»

مسلسل «مفترق طرق» من بطولة هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري، جومانا مراد، هدى المفتي، نهى عابدين وعلي الطيب إلى جانب عدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، يقدم النسخة العربية السيناريست شريف بدر الدين، ويتولى الإخراج أحمد خالد موسى.

المسلسل كان يحمل في البداية اسم «في مهب الريح»، بدأ تصويره في يوليو 2022، وكان من المقرر عرضه بداية 2023، على أن يعرض على 3 أجزاء كل جزء 15 حلقة فهو مكون من 45، لكن تأجل عرضه أكثر من مرة بسبب ظروف إنتاجية.

مفترق طرق

ماجد المصري: أقدم شخصية محافظة خلال الاحداث

وفي نفس السياق، كشف ماجد المصري، تفاصيل شخصيته في المسلسل، قائلًا: "أجسّد شخصية مُحافظة، مضيفًا: لقد بذلنا مجهودا كبيراً في العمل وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور والنقاد".

وروجت منصة العرض، للمسلسل عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، ونشرت البرومو التشويقي الأول، والذي ظهر خلاله الفنان ماجد المصري، معلقة على الفيديو: "في طرق عبارة عن مغامرة وفي مغامرة ممكن تكون نهاية لطريق جميل".

مفترق طرق

كانت الشركة المنتجة، طرحت بوسترات مسلسل «مفترق طرق»، بطولة النجوم، إياد نصار، هند صبري، ماجد المصري، جومانا مراد، والذي انطلق عرضه يوم 2 يونيو، عبر منصة إلكترونية شهيرة.

مفترق طرق

ومن ناحيتها، روجت هند صبري، للمسلسل عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وذلك من خلال نشر البوستر الترويجي، معلقة عليه: "مفترق الطريق هو اللي بنقرر فيه القرار الحاسم لبداية طريق جديد انتظروا مسلسل مفترق طرق قريبًا على شاهد، حكايات لا تنتهي".