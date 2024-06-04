النقابات النيجيرية تعلق إضرابها بعد عرض الأجور

علقت النقابات العمالية في نيجيريا الإضراب العام للعمال الذي أدى إلى توقف النشاط الاقتصادي هذا الأسبوع.

يأتي القرار بعد أن وعدت الحكومة بزيادة الحد الأدنى الوطني للأجور إلى ما لا يقل عن 60 ألف نيرا (40 دولارًا، 32 جنيهًا إسترلينيًا) شهريًا.

وهذا أقل من مبلغ 330 دولارًا الذي تطالب به النقابات، لكنه يمثل ضعف الأجر الشهري الحالي.

إغلاق شبكة الكهرباء في نيجيريا

بدأ الإضراب يوم الاثنين وأدى إلى إغلاق شبكة الكهرباء في البلاد، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن الملايين.

ويقول ممثلو الحكومة والنقابات إنهم سيجتمعون الآن كل يوم لمدة أسبوع لإجراء مزيد من المفاوضات.

وقال موظف حكومي في مدينة كانو الشمالية لبي بي سي إنه يشعر بخيبة أمل إزاء العرض، ويريد ما لا يقل عن 100 ألف نايرا (67 دولارا) شهريا.

وقال شيتو لاوال، الذي يعمل في وزارة الإعلام في كانو: "حتى 100 ألف نيرا لن تكون كافية مع ارتفاع الأسعار في السوق، لكنها ستكون أفضل مما لدينا الآن".

وأضاف: "أنفق 500 نيرة للوصول إلى العمل كل يوم وهو ليس بالأمر السهل، وسنعود إلى العمل الآن ونواصل الضغط من أجل المزيد".

في وقت مبكر من يوم الاثنين، غرقت البلاد في الظلام بعد وقت قصير من الساعة 02:00 بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت جرينتش) عندما منع أعضاء النقابات المشغلين في غرف التحكم في الطاقة في البلاد من العمل وأغلقوا محطات الكهرباء الفرعية.

كما تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية في مطار لاغوس، أكثر المطارات ازدحاما في البلاد، وفي العاصمة أبوجا، مما أدى إلى تقطع السبل بالركاب.

كما تم إغلاق المدارس والمكاتب والمستشفيات في جميع أنحاء البلاد.

وهذا الإضراب هو الرابع منذ وصول الرئيس بولا تينوبو إلى السلطة قبل عام.