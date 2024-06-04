في احتفالية كبرى بنقابة الصحفيين.. تكرم د. صلاح الدين عبدالله مدير تحرير "الوفد" لحصوله على الدكتوراه (فيديو)

كرمت نقابة الصحفيين، في احتفالية كبرى، الزميل الدكتور صلاح الدين عبدالله مدير تحرير جريدة الوفد بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه المهنية "DBA" في إدارة الأعمال من كلية التجارة وإدارة الاعمال - جامعة حلوان".

الدكتور صلاح الدين عبدالله وسط أعضاء مجلس النقابة

كانت الرسالة تحمل عنوان "تقييم دور بورصة الأوراق المالية في التعبير عن حالة الاقتصاد المصري".

وهدفت الدراسة إلى تقييم دور بورصة الأوراق المالية في التعبير عن حالة الاقتصاد المصري بالإضافة إلى وضع تصور كامل لسوق الأوراق المالية المصري وتاريخ البورصة المصرية.

توصلت الدراسة إلى إن العلاقة بين معدل التضخم والقيمة السوقية للأسهم والمؤشر العام لسوق الأوراق المالية علاقة عكسية وهو الأمر الذي يتضح في الواقع العملي، كنتيجة أن اغلب المتعاملين في السوق بصفة يومية هم صغار المستثمرين، أى أن أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة، وارتفاع معدل التضخم يؤدى بهم إلى محاولة تسييل محافظهم الاستثمارية لتعويض الارتفاع الذي يحدث لأسعار السلع والخدمات داخل المجتمع، وهو الأمر الذي يتفق مع النظرية الاقتصادية.. كما توصلت النتائج إلى أن أن البورصة غير معبر حقيقي عن الاقتصاد الكلي.

اقترحت الدراسة عدد من التوصيات من شأنها تسهم في تحسين وتطوير الأسواق المالية وتطويرها، منها، السعي إلى توفير البيئة الملائمة والجو المناسب، من أجل تطوير أسواقها المالية، رواج الأسواق المالية ضرورة توافر المعلومات اللازمة التي تكون محل ثقة حتى يتمكن المستثمرون من اتخاذ قرارات رشيدة وسليمة، نشر الوعي الادخاري لدى المجتمع.

تمكين الأسواق المالية من لعب دورها على أكمل وجه، سرعة استجابة هذه الأسواق للمتغيرات المحلية والأجنبية؛ باعتبارها تلعب دوراً استراتيجياً مهمة في عملية التنمية الاقتصادية.